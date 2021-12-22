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Новости СУЭК
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СУЭК подтвердила статус лидера устойчивого развития в России
СУЭК подтвердила статус лидера устойчивого развития в России - РИА Новости, 22.12.2021
СУЭК подтвердила статус лидера устойчивого развития в России
Сибирская энергетическая компания подтвердила стабильный статус лидера устойчивого развития в России, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:20
2021-12-22T20:20
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
андрей мельниченко
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сибирская энергетическая компания подтвердила стабильный статус лидера устойчивого развития в России, сообщает пресс-служба компании.Индексы РСПП являются инструментом независимой оценки деятельности компаний в области ESG, включены в международную базу индексов и рейтингов в сфере устойчивого развития и широко признаны в качестве инструмента бенчмаркинга. Результаты расчета служат базой для ESG-фондовых индексов и учитываются при формировании выборки для расчета рейтинга компаний по раскрытию информации об интеграции ЦУР ООН.На заседании был представлен рейтинг раскрытия компаниями информации по ЦУР ОНН, который рассчитывается с использованием индексов РСПП по методологии PWC в России. СУЭК заняла высокие позиции и в этом рейтинге, наряду с компаниями Газпром, "Норильский никель", ЛУКОЙЛ, ММК, Сбербанк, Северсталь.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
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сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия
20:20 22.12.2021
 

СУЭК подтвердила статус лидера устойчивого развития в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сибирская энергетическая компания подтвердила стабильный статус лидера устойчивого развития в России, сообщает пресс-служба компании.
"На заседании Комитета РСПП по КСО и устойчивому развитию обнародованы результаты обновлённых ESG-индексов РСПП. СУЭК Андрея Мельниченко традиционно заняла наивысшие позиции в индексах, тем самым подтвердив стабильный статус лидера устойчивого развитии в России", - говорится в пресс-релизе.
Индексы РСПП являются инструментом независимой оценки деятельности компаний в области ESG, включены в международную базу индексов и рейтингов в сфере устойчивого развития и широко признаны в качестве инструмента бенчмаркинга. Результаты расчета служат базой для ESG-фондовых индексов и учитываются при формировании выборки для расчета рейтинга компаний по раскрытию информации об интеграции ЦУР ООН.
На заседании был представлен рейтинг раскрытия компаниями информации по ЦУР ОНН, который рассчитывается с использованием индексов РСПП по методологии PWC в России. СУЭК заняла высокие позиции и в этом рейтинге, наряду с компаниями Газпром, "Норильский никель", ЛУКОЙЛ, ММК, Сбербанк, Северсталь.
Награда премии Время инноваций - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 15:32Новости СУЭК
СУЭК удостоена награды премии "Время инноваций"
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
 
Новости СУЭКСибирская угольная энергетическая компанияАндрей МельниченкоРоссия
 
 
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