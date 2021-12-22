https://ria.ru/20211222/lider-1764988849.html

СУЭК подтвердила статус лидера устойчивого развития в России

СУЭК подтвердила статус лидера устойчивого развития в России - РИА Новости, 22.12.2021

СУЭК подтвердила статус лидера устойчивого развития в России

Сибирская энергетическая компания подтвердила стабильный статус лидера устойчивого развития в России, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:20

2021-12-22T20:20

2021-12-22T20:20

новости суэк

сибирская угольная энергетическая компания

андрей мельниченко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570636318_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd4ef7531b7b56875dd2bc24837f51e7.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сибирская энергетическая компания подтвердила стабильный статус лидера устойчивого развития в России, сообщает пресс-служба компании.Индексы РСПП являются инструментом независимой оценки деятельности компаний в области ESG, включены в международную базу индексов и рейтингов в сфере устойчивого развития и широко признаны в качестве инструмента бенчмаркинга. Результаты расчета служат базой для ESG-фондовых индексов и учитываются при формировании выборки для расчета рейтинга компаний по раскрытию информации об интеграции ЦУР ООН.На заседании был представлен рейтинг раскрытия компаниями информации по ЦУР ОНН, который рассчитывается с использованием индексов РСПП по методологии PWC в России. СУЭК заняла высокие позиции и в этом рейтинге, наряду с компаниями Газпром, "Норильский никель", ЛУКОЙЛ, ММК, Сбербанк, Северсталь.СУЭК — одна из ведущих угледобывающих и энергетических компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко.

https://ria.ru/20211213/nagrada-1763486718.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сибирская угольная энергетическая компания, андрей мельниченко, россия