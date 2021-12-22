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В МВД выяснили причину поджога гипермаркета в Томске
В МВД выяснили причину поджога гипермаркета в Томске - РИА Новости, 22.12.2021
В МВД выяснили причину поджога гипермаркета в Томске
Причиной поджога гипермаркета "Лента" сотрудником подрядной организации стали личные неприязненные отношения с менеджерами торговой сети, сообщает УМВД по... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:52
2021-12-22T15:25
происшествия
томск
томская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Причиной поджога гипермаркета "Лента" сотрудником подрядной организации стали личные неприязненные отношения с менеджерами торговой сети, сообщает УМВД по Томской области."По предварительной информации, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси", - говорится в сообщении.Подозреваемому уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Он задержан.Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров, в его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единиц техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.В компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.
https://ria.ru/20211222/tomsk-1764834418.html
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"Оделся и домой пошел" – обвиняемый в поджоге томской "Ленты" рассказал о случившемся
"Оделся и домой пошел" – обвиняемый в поджоге томской "Ленты" рассказал о случившемся
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происшествия, томск, томская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
14:52 22.12.2021 (обновлено: 15:25 22.12.2021)
 
В МВД выяснили причину поджога гипермаркета в Томске

МВД: причиной поджога "Ленты" в Томске стали неприязненные отношения с менеджерами сети

Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 дек – РИА Новости. Причиной поджога гипермаркета "Лента" сотрудником подрядной организации стали личные неприязненные отношения с менеджерами торговой сети, сообщает УМВД по Томской области.
"По предварительной информации, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси", - говорится в сообщении.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Вчера, 06:49
Мать подозреваемого в поджоге "Ленты" в Томске объяснила его поступок
Подозреваемому уже предъявлено обвинение в совершении преступления. Он задержан.
Гипермаркет "Лента" в Томске загорелся во вторник днем. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров, в его ликвидации участвовали 86 человек, 24 единиц техники и пожарный поезд. Пожар привел к взрывам пиротехники. Эвакуированы были порядка 200 человек. Пострадавших нет. Тушение заняло 11 часов.
В компании "Лента" сообщили, что причиной возгорания гипермаркета "Лента" на улице Елизаровых в Томске стал поджог, а виновник сознался в содеянном. Поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале, уточнили в пресс-службе. В УМВД по Томской области сообщили, что ранее судимый мужчина не смог внятно объяснить полицейским причины своего поступка.
Тушение пожара в торговом центре Лента в Томске. Скриншто видео - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
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ПроисшествияТомскТомская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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