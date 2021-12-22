https://ria.ru/20211222/lavrov-1764873542.html
Лавров оценил реакцию США на предложения о гарантиях безопасности
Лавров оценил реакцию США на предложения о гарантиях безопасности - РИА Новости, 22.12.2021
Лавров оценил реакцию США на предложения о гарантиях безопасности
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал деловой реакцию США на предложения России по гарантиям безопасности. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:17
2021-12-22T12:17
2021-12-22T12:27
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал деловой реакцию США на предложения России по гарантиям безопасности."Что касается реальной реакции, не риторической, ...а реальной реакции, я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути дела согласованы организационные модальности дальнейшей работы", - сказал он в интервью Russia Today.МИД РФ 17 декабря опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211221/nato-1764729011.html
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в мире, сша, сергей лавров, россия
12:17 22.12.2021 (обновлено: 12:27 22.12.2021)
Лавров оценил реакцию США на предложения о гарантиях безопасности
Глава МИД Лавров назвал реакцию США на предложения о гарантиях безопасности деловой