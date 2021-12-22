https://ria.ru/20211222/lavrov-1764845894.html
Лавров дает эксклюзивное интервью RT. Прямая трансляция
Лавров дает эксклюзивное интервью RT. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.12.2021
Лавров дает эксклюзивное интервью RT. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью RT по актуальным вопросам внешней политики. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:10
2021-12-22T12:10
2021-12-22T12:10
сергей лавров
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Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью RT по актуальным вопросам внешней политики.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Сергей Лавров дает интервью RT по актуальным вопросам внешней политики
LIVE: Сергей Лавров дает интервью RT по актуальным вопросам внешней политики
2021-12-22T12:10
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РИА Новости
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5
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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сергей лавров, телеканал rt, видео
Лавров дает эксклюзивное интервью RT. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью RT по актуальным вопросам внешней политики.
2021-12-22T12:10
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PT64M14S
Лавров дает эксклюзивное интервью RT. Прямая трансляция
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров дает интервью RT по актуальным вопросам внешней политики.