https://ria.ru/20211222/kuzgtu-1764779584.html
Клинки из сибирских курганов рассказали ученым о драме эпохи монголов
Клинки из сибирских курганов рассказали ученым о драме эпохи монголов - РИА Новости, 22.12.2021
Клинки из сибирских курганов рассказали ученым о драме эпохи монголов
Анализ уникальной коллекции средневекового оружия, собранной в ходе многолетних исследований курганов региона, завершили археологи Кузбасского государственного... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T05:00
2021-12-22T05:00
2021-12-22T05:00
наука
кемерово
навигатор абитуриента
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
что не найдешь в учебнике
венгрия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Анализ уникальной коллекции средневекового оружия, собранной в ходе многолетних исследований курганов региона, завершили археологи Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По их словам, находки, некоторые из которых содержат историческую загадку, проясняют историю миграций тюрок. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Сабли и палаши – важнейшие средства ближнего боя для средневековых степных культур. В ходе раскопок на территории Кузбасса археологи КузГТУ и их коллеги обнаружили в 23 погребальных памятниках 8 палашей и 28 сабель, датируемых VIII-XIV веками.Кузнецкая котловина, занимающая большую часть территории региона, по мнению ученых, была своего рода естественной крепостью, защищенной от великой степи горами и близлежащей тайгой. В силу этого она часто привлекала переселенцев.Палаши, как отмечают ученые, появились в обиходе местных племен в середине VIII века, а сабли – в XI веке. Специалисты связывают эти "инновации" с первой и второй волнами миграции тюрок, которые несли с собой новые приемы ведения войны и вооружение.На рубеже XII-XIII веков, как объяснили ученые, племена монголов быстро объединялись под властью молодого хана Тэмуджина, впоследствии прославившегося как Чингисхан. Жесткостью и хитростью он подчинил себе всех соседей-тюрок, а те из них, кто не смог ужиться с новым владыкой, откочевали на север и северо-запад.По словам ученых КузГТУ, в именах родов автохтонного населения Кузбасса до сих пор прослеживаются названия племен, отступивших от монголов под защиту гор и лесов. Среди шорцев это, например, абинцы, каларцы и каргинцы, а среди телеутов – найманы, меркиты, керииты."Отдельные находки уникальны, а некоторые из сабель имеют полные аналогии в средневековых древностях Венгрии, что пока не имеет однозначного объяснения. Полученные нами сравнительные данные по динамике распространения оружейных технологий представляют большой интерес для археологии Средневековья, истории военного дела и этнокультурной истории кочевников Евразии", – отметил Андрей Илюшин.В исследовании использовались только материалы из хорошо датированных курганных комплексов. По словам археологов, для этого региона впервые была исследована столь обширная и хорошо документированная коллекция.Коллектив специалистов КузГТУ совместно с другими археологами Кузбасса намерены продолжить исследования в этом направлении. Ученые планируют, что результатом многолетней работы станет обобщающая монография по военному делу и вооружению средневекового населения региона.
https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html
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кемерово, навигатор абитуриента, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева, что не найдешь в учебнике, венгрия, университетская наука
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
Анализ уникальной коллекции средневекового оружия, собранной в ходе многолетних исследований курганов региона, завершили археологи Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ
). По их словам, находки, некоторые из которых содержат историческую загадку, проясняют историю миграций тюрок. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Сабли и палаши – важнейшие средства ближнего боя для средневековых степных культур. В ходе раскопок на территории Кузбасса археологи КузГТУ и их коллеги обнаружили в 23 погребальных памятниках 8 палашей и 28 сабель, датируемых VIII-XIV веками.
Кузнецкая котловина, занимающая большую часть территории региона, по мнению ученых, была своего рода естественной крепостью, защищенной от великой степи горами и близлежащей тайгой. В силу этого она часто привлекала переселенцев.
Палаши, как отмечают ученые, появились в обиходе местных племен в середине VIII века, а сабли – в XI веке. Специалисты связывают эти "инновации" с первой и второй волнами миграции тюрок, которые несли с собой новые приемы ведения войны и вооружение.
"Наибольшее разнообразие клинков фиксируется в XII и XIII веках, что говорит об интенсивности миграций и милитаризации накануне монгольской агрессии и на раннем этапе их владычества. Кузнецкая котловина стала новым домом для племен, вытесненных Чингисханом", – рассказал профессор кафедры истории, философии и социальных наук КузГТУ Андрей Илюшин.
На рубеже XII-XIII веков, как объяснили ученые, племена монголов быстро объединялись под властью молодого хана Тэмуджина, впоследствии прославившегося как Чингисхан. Жесткостью и хитростью он подчинил себе всех соседей-тюрок, а те из них, кто не смог ужиться с новым владыкой, откочевали на север и северо-запад.
По словам ученых КузГТУ, в именах родов автохтонного населения Кузбасса до сих пор прослеживаются названия племен, отступивших от монголов под защиту гор и лесов. Среди шорцев это, например, абинцы, каларцы и каргинцы, а среди телеутов – найманы, меркиты, керииты.
"Отдельные находки уникальны, а некоторые из сабель имеют полные аналогии в средневековых древностях Венгрии, что пока не имеет однозначного объяснения. Полученные нами сравнительные данные по динамике распространения оружейных технологий представляют большой интерес для археологии Средневековья, истории военного дела и этнокультурной истории кочевников Евразии", – отметил Андрей Илюшин.
В исследовании использовались только материалы из хорошо датированных курганных комплексов. По словам археологов, для этого региона впервые была исследована столь обширная и хорошо документированная коллекция.
Коллектив специалистов КузГТУ совместно с другими археологами Кузбасса намерены продолжить исследования в этом направлении. Ученые планируют, что результатом многолетней работы станет обобщающая монография по военному делу и вооружению средневекового населения региона.