https://ria.ru/20211222/kuryatina-1764829715.html

Как правильно выбрать курицу

Врач-диетолог дала советы по выбору курицы - РИА Новости, 22.12.2021

Как правильно выбрать курицу

Куриное мясо – один из самых популярных в России продуктов. На что стоит обращать внимание при его выборе, рассказала в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T02:08

2021-12-22T02:08

2021-12-22T02:08

общество

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Куриное мясо – один из самых популярных в России продуктов. На что стоит обращать внимание при его выборе, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Елена Чедия.Мясо цыпленка-бройлера и взрослой птицы отличается по своим свойствам. Блюда из молодых кур, например, не рекомендуются людям с нарушением пуринового обмена, отметила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия.Зато мясо цыплят-бройлеров подходит тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, продолжила диетолог."В мясе цыплят мало холестерина. Когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных, а если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных", – уточнила Чедия.Важно также учитывать особенности химического состава разных частей куриной тушки. Ведь она состоит как из белого, так и из красного мяса."Белое мясо – это грудка курицы, красное – все остальные части. Красное мясо содержит большое количество железа, цинка, достаточно много витаминов группы B, нормализует обменные процессы в организме. Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе, и, естественно, меньше холестерина, поэтому белое мясо чаще используется в диетическом питании", – объяснила врач-диетолог.По ее словам, белое мясо врачи советуют употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также с ожирением.Готовить курицу лучше всего двумя способами – запекать или отваривать. Причем в некоторых случаях стоит прибегать к технологии вторичного бульона."Если вы не очень уверены в мясе – как выращивали, транспортировали, где и как хранили – или у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше делать вторичный бульон. То есть вы кладете мясо в холодную воду, доводите до кипения, десять минут кипятите, потом сливаете эту воду, промываете мясо и дальше варите его уже в новой воде", – рассказала Елена Чедия в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20211027/myasnikov-1756413589.html

https://rsport.ria.ru/20211220/brokkoli-1764075429.html

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