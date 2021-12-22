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Как правильно выбрать курицу
Врач-диетолог дала советы по выбору курицы - РИА Новости, 22.12.2021
Как правильно выбрать курицу
Куриное мясо – один из самых популярных в России продуктов. На что стоит обращать внимание при его выборе, рассказала в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T02:08
2021-12-22T02:08
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Куриное мясо – один из самых популярных в России продуктов. На что стоит обращать внимание при его выборе, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Елена Чедия.Мясо цыпленка-бройлера и взрослой птицы отличается по своим свойствам. Блюда из молодых кур, например, не рекомендуются людям с нарушением пуринового обмена, отметила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия.Зато мясо цыплят-бройлеров подходит тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, продолжила диетолог."В мясе цыплят мало холестерина. Когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных, а если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных", – уточнила Чедия.Важно также учитывать особенности химического состава разных частей куриной тушки. Ведь она состоит как из белого, так и из красного мяса."Белое мясо – это грудка курицы, красное – все остальные части. Красное мясо содержит большое количество железа, цинка, достаточно много витаминов группы B, нормализует обменные процессы в организме. Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе, и, естественно, меньше холестерина, поэтому белое мясо чаще используется в диетическом питании", – объяснила врач-диетолог.По ее словам, белое мясо врачи советуют употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также с ожирением.Готовить курицу лучше всего двумя способами – запекать или отваривать. Причем в некоторых случаях стоит прибегать к технологии вторичного бульона."Если вы не очень уверены в мясе – как выращивали, транспортировали, где и как хранили – или у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше делать вторичный бульон. То есть вы кладете мясо в холодную воду, доводите до кипения, десять минут кипятите, потом сливаете эту воду, промываете мясо и дальше варите его уже в новой воде", – рассказала Елена Чедия в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20211027/myasnikov-1756413589.html
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общество, здоровье - общество
02:08 22.12.2021
 
Врач-диетолог дала советы по выбору курицы

Врач Чедия объяснила, что в мясе цыплят высокий уровень пуринов, но мало холестирина

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПосетитель у стеллажа с мясом птицы
Посетитель у стеллажа с мясом птицы - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Куриное мясо – один из самых популярных в России продуктов. На что стоит обращать внимание при его выборе, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Елена Чедия.
Мясо цыпленка-бройлера и взрослой птицы отличается по своим свойствам. Блюда из молодых кур, например, не рекомендуются людям с нарушением пуринового обмена, отметила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент кафедры диетологии и нутрициологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Елена Чедия.
"Очень важно, что в мясе молодых цыплят, бройлеров, очень высокий уровень пуринов (органические азотистые вещества, продуктом метаболизма которых является мочевая кислота, – ред.). При нарушении пуринового обмена сначала повышается уровень мочевой кислоты в крови. Если не обращать на это внимания, это приводит к развитию подагры суставов, мочекислых камней в печени", – предупредила она.
Зато мясо цыплят-бройлеров подходит тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, продолжила диетолог.
"В мясе цыплят мало холестерина. Когда уровень холестерина повышен, мы рекомендуем мясо молодых животных, а если с холестерином все в порядке, а мочевой кислоты много, тогда рекомендуем взрослых животных", – уточнила Чедия.
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Мясников развеял миф о красном мясе
Важно также учитывать особенности химического состава разных частей куриной тушки. Ведь она состоит как из белого, так и из красного мяса.
"Белое мясо – это грудка курицы, красное – все остальные части. Красное мясо содержит большое количество железа, цинка, достаточно много витаминов группы B, нормализует обменные процессы в организме. Белое мясо легче и быстрее усваивается, там значительно меньше жира, чем в красном мясе, и, естественно, меньше холестерина, поэтому белое мясо чаще используется в диетическом питании", – объяснила врач-диетолог.
По ее словам, белое мясо врачи советуют употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, а также с ожирением.
Готовить курицу лучше всего двумя способами – запекать или отваривать. Причем в некоторых случаях стоит прибегать к технологии вторичного бульона.
"Если вы не очень уверены в мясе – как выращивали, транспортировали, где и как хранили – или у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше делать вторичный бульон. То есть вы кладете мясо в холодную воду, доводите до кипения, десять минут кипятите, потом сливаете эту воду, промываете мясо и дальше варите его уже в новой воде", – рассказала Елена Чедия в интервью радио Sputnik.
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