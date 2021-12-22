https://ria.ru/20211222/kurortnyysbor-1764952717.html
В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора - РИА Новости, 22.12.2021
В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
На Кубани увеличили размер курортного сбора, подняв его в пять раз для Сочи и в три раза для остальных территорий, сообщает законодательное собрание региона. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:31
2021-12-22T17:31
2021-12-22T17:31
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КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. На Кубани увеличили размер курортного сбора, подняв его в пять раз для Сочи и в три раза для остальных территорий, сообщает законодательное собрание региона.До этого времени ставка составляла 10 рублей. В конце мая минувшего года в Краснодарском крае ее сделали нулевой, чтобы минимизировать последствия введения ограничений из-за коронавируса. С 2021 года сбор возобновлен.Врио министра курортов и туризма Мария Золотухина пояснила, что законопроект предусматривает изменение размера курортного сбора до 50 рублей в 2022 году в Сочи и до 30 рублей на остальных территориях, входящих в зону эксперимента. Эта мера, по ее словам, обусловлена необходимостью увеличения поступлений в бюджет края. Деньги идут на строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры."Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов", — приводит пресс-служба слова председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко.Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года — в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Минувшим летом к ним добавилась федеральная территория "Сириус".
https://ria.ru/20211216/stavropole-1764050708.html
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краснодарский край, сочи, новости - туризм, турпоток, туристы, туризм, курорт, россия, курортный сбор
В Краснодарском крае увеличили размер курортного сбора
На Кубани в несколько раз увеличили размер курортного сбора
КРАСНОДАР, 22 дек – РИА Новости. На Кубани увеличили размер курортного сбора, подняв его в пять раз для Сочи и в три раза для остальных территорий, сообщает законодательное собрание региона.
До этого времени ставка составляла 10 рублей. В конце мая минувшего года в Краснодарском крае ее сделали нулевой, чтобы минимизировать последствия введения ограничений из-за коронавируса. С 2021 года сбор возобновлен.
Врио министра курортов и туризма Мария Золотухина пояснила, что законопроект предусматривает изменение размера курортного сбора до 50 рублей в 2022 году в Сочи и до 30 рублей на остальных территориях, входящих в зону эксперимента.
Эта мера, по ее словам, обусловлена необходимостью увеличения поступлений в бюджет края. Деньги идут на строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.
"Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому. Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов", — приводит пресс-служба слова председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко.
Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года — в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Минувшим летом к ним добавилась федеральная территория "Сириус".