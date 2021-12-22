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В России подешевело куриное мясо
В России подешевело куриное мясо - РИА Новости, 22.12.2021
В России подешевело куриное мясо
Рост цен на яйца и сахар в России с 14 по 20 декабря немного ускорился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло и гречка дорожали медленнее, а... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:30
2021-12-22T19:30
экономика
продукты
федеральная служба государственной статистики (росстат)
цены
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рост цен на яйца и сахар в России с 14 по 20 декабря немного ускорился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло и гречка дорожали медленнее, а куриное мясо продолжает дешеветь, следует из данных Росстата.Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,65%. С 7 по 13 декабря цены на сахар выросли на 0,38%, а с начала года по 20 декабря – на 11,82%. Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 1,25% (с 7 по 13 декабря - на 1,09%, с начала года - на 15,43%).Подсолнечное масло стало дороже на 0,15% (неделей ранее оно выросло в цене на 0,33%, с начала года по 20 декабря - на 8,52%). Гречка с 14 по 20 декабря выросла в цене на 1,11%, тогда как за предыдущий период, с 7 по 13 декабря, рост составлял 1,3%, а с начала года цены поднялись на 25,8%.Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране с 14 по 20 декабря снизились на 0,17%. За предыдущую неделю мясо кур подешевело на 0,39%, а с начала года по 20 декабря цена на него выросла на 26,94%.Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,77% (за предыдущий период - на 0,71%, с начала года - на 13,1%), черный хлеб - на 0,52% (за предыдущий период - на 0,32%, с начала года - на 9,97%), макаронные изделия - на 1,04% (неделей ранее на 0,89%, а с начала года цены увеличились на 14,61%).Вермишель выросла в цене на 0,71% (за предыдущий период - на 0,73%, с начала года – на 13,76%). Цены на белый хлеб выросли на 0,46% (неделей ранее - на 0,31%, рост с начала года - 10,02%). Рис подорожал на 0,74% (неделей ранее - на 0,7%, с начала года - на 9,43%), пшено - на 0,2% (за предыдущий период - на 0,13%, а с начала года цены уменьшились на 0,56%).Рост цен на капусту и огурцы в России с 14 по 20 декабря резко замедлился, картофель и помидоры снова подорожали, следует из данных Росстата.По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 1,5%. В частности, свежая белокочанная капуста подорожала на 4,84%, огурцы - на 4,21%, яблоки - на 0,81%, морковь - на 0,82%, лук - на 0,46%. Помидоры выросли в цене на 1,51%, картофель - на 0,33%.За предыдущий период, с 7 по 13 декабря, капуста подорожала на 5,42%, огурцы - на 6,67%, морковь - на 0,38%, яблоки - на 0,85%. Помидоры тогда подешевели на 1,11%, лук - на 0,36%, картофель - на 0,07%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда увеличились в среднем на 1,3%.С начала года к 20 декабря картофель в России подорожал на 55,5%, капуста - в 2,3 раза (на 131,67%), лук - на 15,31%, морковь - на 30,83%, огурцы - на 0,02%, помидоры - на 1,35%. Яблоки с начала года подешевели на 4,9%.С 14 по 20 декабря в России выросли цены на сливочное масло (на 1%), на пастеризованное молоко и черный чай (на 0,9%), на стерилизованное молоко и шоколадные конфеты (на 0,7%), на свинину, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, сметану, творог (на 0,6%). Сычужные сыры, овощные консервы для детского питания подорожали на 0,5%, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье – на 0,4%, вареные колбасы, соль и водка – на 0,3%.Цены на говядину, баранину, обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) выросли на 0,2%, на мясные консервы для детского питания – на 0,1%. Цены на полукопченые и варено-копченые колбасы снизились на 0,1%.
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экономика, продукты, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, россия
19:30 22.12.2021
 
В России подешевело куриное мясо

Росстат: куриное мясо в России с 14 по 20 декабря продолжило дешеветь

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПосетитель у стеллажа с мясом птицы
Посетитель у стеллажа с мясом птицы - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рост цен на яйца и сахар в России с 14 по 20 декабря немного ускорился по сравнению с предыдущей неделей, подсолнечное масло и гречка дорожали медленнее, а куриное мясо продолжает дешеветь, следует из данных Росстата.
Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,65%. С 7 по 13 декабря цены на сахар выросли на 0,38%, а с начала года по 20 декабря – на 11,82%. Яйца в среднем по России за отчетный период подорожали на 1,25% (с 7 по 13 декабря - на 1,09%, с начала года - на 15,43%).
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Подсолнечное масло стало дороже на 0,15% (неделей ранее оно выросло в цене на 0,33%, с начала года по 20 декабря - на 8,52%). Гречка с 14 по 20 декабря выросла в цене на 1,11%, тогда как за предыдущий период, с 7 по 13 декабря, рост составлял 1,3%, а с начала года цены поднялись на 25,8%.
Цены на охлажденные и мороженые куры в среднем по стране с 14 по 20 декабря снизились на 0,17%. За предыдущую неделю мясо кур подешевело на 0,39%, а с начала года по 20 декабря цена на него выросла на 26,94%.
Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,77% (за предыдущий период - на 0,71%, с начала года - на 13,1%), черный хлеб - на 0,52% (за предыдущий период - на 0,32%, с начала года - на 9,97%), макаронные изделия - на 1,04% (неделей ранее на 0,89%, а с начала года цены увеличились на 14,61%).
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Вермишель выросла в цене на 0,71% (за предыдущий период - на 0,73%, с начала года – на 13,76%). Цены на белый хлеб выросли на 0,46% (неделей ранее - на 0,31%, рост с начала года - 10,02%). Рис подорожал на 0,74% (неделей ранее - на 0,7%, с начала года - на 9,43%), пшено - на 0,2% (за предыдущий период - на 0,13%, а с начала года цены уменьшились на 0,56%).
Рост цен на капусту и огурцы в России с 14 по 20 декабря резко замедлился, картофель и помидоры снова подорожали, следует из данных Росстата.
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию за отчетный период увеличились в среднем на 1,5%. В частности, свежая белокочанная капуста подорожала на 4,84%, огурцы - на 4,21%, яблоки - на 0,81%, морковь - на 0,82%, лук - на 0,46%. Помидоры выросли в цене на 1,51%, картофель - на 0,33%.
За предыдущий период, с 7 по 13 декабря, капуста подорожала на 5,42%, огурцы - на 6,67%, морковь - на 0,38%, яблоки - на 0,85%. Помидоры тогда подешевели на 1,11%, лук - на 0,36%, картофель - на 0,07%. В целом цены на плодоовощную продукцию тогда увеличились в среднем на 1,3%.
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С начала года к 20 декабря картофель в России подорожал на 55,5%, капуста - в 2,3 раза (на 131,67%), лук - на 15,31%, морковь - на 30,83%, огурцы - на 0,02%, помидоры - на 1,35%. Яблоки с начала года подешевели на 4,9%.
С 14 по 20 декабря в России выросли цены на сливочное масло (на 1%), на пастеризованное молоко и черный чай (на 0,9%), на стерилизованное молоко и шоколадные конфеты (на 0,7%), на свинину, сосиски, сардельки, мороженую рыбу, сметану, творог (на 0,6%). Сычужные сыры, овощные консервы для детского питания подорожали на 0,5%, маргарин, фруктово-ягодные консервы для детского питания, печенье – на 0,4%, вареные колбасы, соль и водка – на 0,3%.
Цены на говядину, баранину, обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) выросли на 0,2%, на мясные консервы для детского питания – на 0,1%. Цены на полукопченые и варено-копченые колбасы снизились на 0,1%.
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