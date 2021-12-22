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В Сургутском поселении реконструировали котельную за 60 миллионов рублей
В Сургутском поселении реконструировали котельную за 60 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2021
В Сургутском поселении реконструировали котельную за 60 миллионов рублей
В поселении высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа завершилась модернизация котельной, стоимость реконструкции которой составила 60 РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-22T10:16
2021-12-22T10:16
2021-12-23T10:17
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
жкх
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. В поселении высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа завершилась модернизация котельной, стоимость реконструкции которой составила 60 миллионов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.По его словам, проект был реализован в основном – 60 процентов - за счет средств госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса", порядка 20 процентов средств предоставил бюджет Сургутского района и почти 21 процент инвестировал инициатор проекта – МУП Управление тепловодоснабжения и водоотведения №1.Как отметил Трубецкой, обновленная котельная станет более экологичной благодаря ее переводу с нефтяного топлива на сжиженный газ. Возраст замененного оборудования составлял более двадцати лет.Глава Сургутского района также сообщил, что в настоящий момент работы по модернизации ведутся еще в двух котельных – в деревне Лямина и селе Сытомино.Сургутский район первым среди муниципалитетов Югры получил финансовую поддержку на реконструкцию котельных.
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РИА Новости
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сургутский район, жкх
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости.
В поселении высокий Мыс Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа завершилась модернизация котельной, стоимость реконструкции которой составила 60 миллионов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
По его словам, проект был реализован в основном – 60 процентов - за счет средств госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса", порядка 20 процентов средств предоставил бюджет Сургутского района и почти 21 процент инвестировал инициатор проекта – МУП Управление тепловодоснабжения и водоотведения №1.
Как отметил Трубецкой, обновленная котельная станет более экологичной благодаря ее переводу с нефтяного топлива на сжиженный газ. Возраст замененного оборудования составлял более двадцати лет.
Глава Сургутского района также сообщил, что в настоящий момент работы по модернизации ведутся еще в двух котельных – в деревне Лямина и селе Сытомино.
"В январе будут окончены работы по переводу котельных на газовое топливо", - сказал Трубецкой.
Сургутский район первым среди муниципалитетов Югры получил финансовую поддержку на реконструкцию котельных.