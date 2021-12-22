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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211222/kotelnaya-1765047303.html
В Сургутском поселении реконструировали котельную за 60 миллионов рублей
В Сургутском поселении реконструировали котельную за 60 миллионов рублей - РИА Новости, 23.12.2021
В Сургутском поселении реконструировали котельную за 60 миллионов рублей
В поселении высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа завершилась модернизация котельной, стоимость реконструкции которой составила 60 РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-22T10:16
2021-12-23T10:17
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
жкх
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. В поселении высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа завершилась модернизация котельной, стоимость реконструкции которой составила 60 миллионов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.По его словам, проект был реализован в основном – 60 процентов - за счет средств госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса", порядка 20 процентов средств предоставил бюджет Сургутского района и почти 21 процент инвестировал инициатор проекта – МУП Управление тепловодоснабжения и водоотведения №1.Как отметил Трубецкой, обновленная котельная станет более экологичной благодаря ее переводу с нефтяного топлива на сжиженный газ. Возраст замененного оборудования составлял более двадцати лет.Глава Сургутского района также сообщил, что в настоящий момент работы по модернизации ведутся еще в двух котельных – в деревне Лямина и селе Сытомино.Сургутский район первым среди муниципалитетов Югры получил финансовую поддержку на реконструкцию котельных.
https://ria.ru/20211220/byudzhet-1764504139.html
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сургутский район, жкх
10:16 22.12.2021 (обновлено: 10:17 23.12.2021)
 

В Сургутском поселении реконструировали котельную за 60 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 дек – РИА Новости. В поселении высокий Мыс Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа завершилась модернизация котельной, стоимость реконструкции которой составила 60 миллионов рублей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
По его словам, проект был реализован в основном – 60 процентов - за счет средств госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального комплекса", порядка 20 процентов средств предоставил бюджет Сургутского района и почти 21 процент инвестировал инициатор проекта – МУП Управление тепловодоснабжения и водоотведения №1.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 10:44Ханты-Мансийский Автономный Округ
Бюджет Сургутского района Югры на 2022 год принят с дефицитом
Как отметил Трубецкой, обновленная котельная станет более экологичной благодаря ее переводу с нефтяного топлива на сжиженный газ. Возраст замененного оборудования составлял более двадцати лет.
Глава Сургутского района также сообщил, что в настоящий момент работы по модернизации ведутся еще в двух котельных – в деревне Лямина и селе Сытомино.
"В январе будут окончены работы по переводу котельных на газовое топливо", - сказал Трубецкой.
Сургутский район первым среди муниципалитетов Югры получил финансовую поддержку на реконструкцию котельных.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районЖКХ
 
 
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