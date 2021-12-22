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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211222/korovin-1764854715.html
Выставка к 160-летнему юбилею Константина Коровина открылась в Новом Манеже
Выставка к 160-летнему юбилею Константина Коровина открылась в Новом Манеже - РИА Новости, 22.12.2021
Выставка к 160-летнему юбилею Константина Коровина открылась в Новом Манеже
Выставка "Константин Коровин и его ученики", приуроченная к 160-летию со дня рождения художника, открылась в Новом Манеже Москвы. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:00
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культура
сергей герасимов
игорь стравинский
манеж
музеи
выставки
новости культуры
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Выставка "Константин Коровин и его ученики", приуроченная к 160-летию со дня рождения художника, открылась в Новом Манеже Москвы.Всего представлено более 40 работ. Среди авторов — друзья и ученики художника: Алексей Исупов, Валентин Серов, Сергей Герасимов, Георгий Лапшин, Федор Федоровский. Особое место в экспозиции занимают работы 1930-х годов художника Александра Шевченко. Картины предоставлены галереей "Веллум" и несколькими крупными частными собраниями, в том числе самой Агафоновой."Все ученики и друзья Коровина формировали дореволюционную русскую культуру, а потом еще много десятилетий влияли на нее, как в России, так и в эмиграции", — добавила Агафонова.Так, в число экспонатов вошли такие яркие работы, как "Мужчина на ковре" из серии "Путешествие в Азию" Алексея Исупова, "Солнечный день" Николая Касаткина, "Виноград. Молдавская сюита" Петра Вильямса, а также эскиз "Морское дно" Федора Федоровского для декорации к опере Николая Римского-Корсакова "Садко".Кроме того, на выставке представлены редкие фотоматериалы и фрагменты литературных записок Коровина и его собственные эскизы — например, к балету Игоря Стравинского "Жар-птица". Ряд текстов и писем художника к друзьям были предоставлены Государственной Третьяковской галереей.В залах расположены экраны, где демонстрируются короткометражные документальные фильмы о Коровине и его влиянии на русское искусство, а на стенах гости выставки смогут прочитать факты из жизни каждого из представленных авторов и уловить его связь с Коровиным.К выставке приурочена образовательно-просветительская программа, включающая в себя лекции и занятия, посвященные импрессионизму, творчеству Коровина и московской школе живописи в целом.Выставка продлится до 23 февраля 2022 года. Вход в Новый Манеж возможен при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.
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сергей герасимов, игорь стравинский, манеж, музеи, выставки, новости культуры
11:00 22.12.2021
 
Выставка к 160-летнему юбилею Константина Коровина открылась в Новом Манеже

Выставка к 160-летнему юбилею Константина Коровина открылась в Новом Манеже

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительницы на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина "Константин Коровин и его ученики" в выставочном зале "Новый Манеж" в Москве.
Посетительницы на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина Константин Коровин и его ученики в выставочном зале Новый Манеж в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Выставка "Константин Коровин и его ученики", приуроченная к 160-летию со дня рождения художника, открылась в Новом Манеже Москвы.
"Все говорят о Коровине как о первом русском импрессионисте, но он также является ключевой фигурой, повлиявшей на все художественные процессы в русском искусстве. Он был прекрасным преподавателем, вырастившим плеяду прекрасных авторов", — сказала РИА Новости куратор проекта Любовь Агафонова.
Всего представлено более 40 работ. Среди авторов — друзья и ученики художника: Алексей Исупов, Валентин Серов, Сергей Герасимов, Георгий Лапшин, Федор Федоровский. Особое место в экспозиции занимают работы 1930-х годов художника Александра Шевченко. Картины предоставлены галереей "Веллум" и несколькими крупными частными собраниями, в том числе самой Агафоновой.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница фотографирует картину Георгия Лапшина "Лодки в море", представленную на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина "Константин Коровин и его ученики" в выставочном зале "Новый Манеж" в Москве.
Посетительница фотографирует картину Георгия Лапшина Лодки в море, представленную на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина Константин Коровин и его ученики в выставочном зале Новый Манеж в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница фотографирует картину Георгия Лапшина "Лодки в море", представленную на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина "Константин Коровин и его ученики" в выставочном зале "Новый Манеж" в Москве.
"Все ученики и друзья Коровина формировали дореволюционную русскую культуру, а потом еще много десятилетий влияли на нее, как в России, так и в эмиграции", — добавила Агафонова.
Так, в число экспонатов вошли такие яркие работы, как "Мужчина на ковре" из серии "Путешествие в Азию" Алексея Исупова, "Солнечный день" Николая Касаткина, "Виноград. Молдавская сюита" Петра Вильямса, а также эскиз "Морское дно" Федора Федоровского для декорации к опере Николая Римского-Корсакова "Садко".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Константина Коровина "Пейзаж с мельницей", представленная на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина "Константин Коровин и его ученики" в выставочном зале "Новый Манеж" в Москве.
Картина Константина Коровина Пейзаж с мельницей, представленная на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина Константин Коровин и его ученики в выставочном зале Новый Манеж в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Картина Константина Коровина "Пейзаж с мельницей", представленная на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина "Константин Коровин и его ученики" в выставочном зале "Новый Манеж" в Москве.
Кроме того, на выставке представлены редкие фотоматериалы и фрагменты литературных записок Коровина и его собственные эскизы — например, к балету Игоря Стравинского "Жар-птица". Ряд текстов и писем художника к друзьям были предоставлены Государственной Третьяковской галереей.
В залах расположены экраны, где демонстрируются короткометражные документальные фильмы о Коровине и его влиянии на русское искусство, а на стенах гости выставки смогут прочитать факты из жизни каждого из представленных авторов и уловить его связь с Коровиным.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКартина Константина Коровина "Дама в интерьере", представленная на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина "Константин Коровин и его ученики" в выставочном зале "Новый Манеж" в Москве.
Картина Константина Коровина Дама в интерьере, представленная на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина Константин Коровин и его ученики в выставочном зале Новый Манеж в Москве. - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Картина Константина Коровина "Дама в интерьере", представленная на выставке ко 160-летию со дня рождения живописца Константина Коровина "Константин Коровин и его ученики" в выставочном зале "Новый Манеж" в Москве.
К выставке приурочена образовательно-просветительская программа, включающая в себя лекции и занятия, посвященные импрессионизму, творчеству Коровина и московской школе живописи в целом.
Выставка продлится до 23 февраля 2022 года. Вход в Новый Манеж возможен при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.
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