https://ria.ru/20211222/koronavirus-1765003456.html

"МИР 19" предназначен для лечения COVID-19 в стационаре, заявила Скворцова

"МИР 19" предназначен для лечения COVID-19 в стационаре, заявила Скворцова - РИА Новости, 22.12.2021

"МИР 19" предназначен для лечения COVID-19 в стационаре, заявила Скворцова

Препарат "МИР 19" предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T21:33

2021-12-22T21:33

2021-12-22T21:42

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Препарат "МИР 19" предназначен пока для использования только в стационарах, но планируется провести исследование, чтобы он стал доступен и в аптеках для лечения амбулаторных пациентов, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова."Пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах... Мы планируем продолжать исследование и уже пострегистрационное, и проведем специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания", - сказала Скворцова в эфире канала "Россия 24".В среду Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "МИР 19", разработанный в институте Иммунологии Федерального медико-биологического агентства.

https://ria.ru/20211221/lekarstva-1764799860.html

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вероника скворцова, россия, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество