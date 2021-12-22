https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764986012.html

В Кремле оценили эпидемиологическую ситуацию в России

В Кремле оценили эпидемиологическую ситуацию в России - РИА Новости, 22.12.2021

В Кремле оценили эпидемиологическую ситуацию в России

Сейчас мы находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, это позволяет при соблюдении мер предосторожности провести большую... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:01

2021-12-22T20:01

2021-12-22T21:48

дмитрий песков

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коронавирус в россии

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сейчас мы находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, это позволяет при соблюдении мер предосторожности провести большую пресс-конференцию с очным участием президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента", - сказал он в интервью НТВ.По его словам, "мы технологически адаптировались к условиям пандемии"."Это нужно. Это, конечно, всегда удобнее и для него - смотреть прямо на людей, и удобнее для журналистов, естественно - задавать вживую вопросы", - добавил Песков.

https://ria.ru/20211222/voz-1764976148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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