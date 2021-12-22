https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764986012.html
В Кремле оценили эпидемиологическую ситуацию в России
В Кремле оценили эпидемиологическую ситуацию в России - РИА Новости, 22.12.2021
В Кремле оценили эпидемиологическую ситуацию в России
Сейчас мы находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, это позволяет при соблюдении мер предосторожности провести большую... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:01
2021-12-22T20:01
2021-12-22T21:48
дмитрий песков
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сейчас мы находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, это позволяет при соблюдении мер предосторожности провести большую пресс-конференцию с очным участием президента РФ Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента", - сказал он в интервью НТВ.По его словам, "мы технологически адаптировались к условиям пандемии"."Это нужно. Это, конечно, всегда удобнее и для него - смотреть прямо на людей, и удобнее для журналистов, естественно - задавать вживую вопросы", - добавил Песков.
https://ria.ru/20211222/voz-1764976148.html
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дмитрий песков, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:01 22.12.2021 (обновлено: 21:48 22.12.2021)
В Кремле оценили эпидемиологическую ситуацию в России
Пресс-секретарь президента Песков назвал эпидемиологическую ситуацию в России спокойной