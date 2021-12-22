Медведев предупредил о рисках новых волн коронавируса
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что существуют риски новых волн и штаммов коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрачи и пациенты в реанимационном отделении COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы №2 в Краснодаре
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Существуют риски новых волн коронавируса, и отгородиться отдельно взятой стране не получится, а для возвращения к нормальной жизни необходимо взаимное признание национальных вакцинных сертификатов, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев
"У нас есть позитивные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Существуют риски распространения новых волн заболевания и штаммов, отгородиться отдельно взятой стране не получится. Это невозможно сделать. Поэтому один из важнейших вопросов — это масштабная вакцинация всех граждан на всех континентах", — сказал он на онлайн-встрече с представителями политических партий стран Латинской Америки.
Как отметили в партии, Медведев также заявил, что для возвращения к нормальной жизни и возобновления глобальной деловой и туристической активности необходимо взаимное признание национальных вакцинных сертификатов.
По его словам, "Единая Россия" готова поделиться с политическими силами Латинской Америки опытом помощи гражданам в пандемию.
"Мы инициировали серьезную корректировку законодательства в тех сферах, которые наиболее пострадали от пандемии, организовали сбор средств для нуждающихся и благотворительные акции, открыли волонтерские центры, центры нашей партии действуют в каждом регионе нашей страны. Россия - страна очень большая, регионов у нас очень много, и эти волонтерские центры пронизывают всю страну. Это помогло организовать помощь большому количеству людей. В этом смысле мы всегда готовы к кооперации с нашими политическими партнерами, готовы рассказать, как и что мы делаем, если это необходимо", — сказал Медведев.