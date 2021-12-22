https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764982340.html

Медведев предупредил о рисках новых волн коронавируса

Медведев предупредил о рисках новых волн коронавируса - РИА Новости, 22.12.2021

Медведев предупредил о рисках новых волн коронавируса

Существуют риски новых волн коронавируса, и отгородиться отдельно взятой стране не получится, а для возвращения к нормальной жизни необходимо взаимное признание РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:35

2021-12-22T19:35

2021-12-22T19:35

распространение коронавируса

единая россия

дмитрий медведев

здоровье - общество

латинская америка

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Существуют риски новых волн коронавируса, и отгородиться отдельно взятой стране не получится, а для возвращения к нормальной жизни необходимо взаимное признание национальных вакцинных сертификатов, заявил председатель "Единой России", замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев"У нас есть позитивные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Существуют риски распространения новых волн заболевания и штаммов, отгородиться отдельно взятой стране не получится. Это невозможно сделать. Поэтому один из важнейших вопросов — это масштабная вакцинация всех граждан на всех континентах", — сказал он на онлайн-встрече с представителями политических партий стран Латинской Америки.Как отметили в партии, Медведев также заявил, что для возвращения к нормальной жизни и возобновления глобальной деловой и туристической активности необходимо взаимное признание национальных вакцинных сертификатов.По его словам, "Единая Россия" готова поделиться с политическими силами Латинской Америки опытом помощи гражданам в пандемию."Мы инициировали серьезную корректировку законодательства в тех сферах, которые наиболее пострадали от пандемии, организовали сбор средств для нуждающихся и благотворительные акции, открыли волонтерские центры, центры нашей партии действуют в каждом регионе нашей страны. Россия - страна очень большая, регионов у нас очень много, и эти волонтерские центры пронизывают всю страну. Это помогло организовать помощь большому количеству людей. В этом смысле мы всегда готовы к кооперации с нашими политическими партнерами, готовы рассказать, как и что мы делаем, если это необходимо", — сказал Медведев.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764748514.html

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единая россия, дмитрий медведев, здоровье - общество, латинская америка, россия, коронавирус covid-19