https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764979980.html

Британия зафиксировала суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом

Британия зафиксировала суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом - РИА Новости, 22.12.2021

Британия зафиксировала суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом

Рекордные 106,2 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Великобритании, 140 человек умерли, свидетельствуют данные Агентства по... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T19:14

2021-12-22T19:14

2021-12-22T19:29

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ЛОНДОН, 22 дек - РИА Новости. Рекордные 106,2 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Великобритании, 140 человек умерли, свидетельствуют данные Агентства по здравоохранению.Предыдущий максимум заражений в Британии за всю пандемию был зафиксирован ранее в декабре - более 93 тысяч.Великобритания в преддверии Рождества столкнулась со всплеском коронавируса. Страна несколько дней бьет рекорды по количеству заражений, а общее количество подтвержденных заражений штаммом "омикрон" превысило 60 тысяч. По оценкам минздрава, к концу декабря число случаев "омикрона" может превысить миллион.Джонсон 8 декабря объявил о переходе к так называемому "плану Б" - он означает, что людям рекомендуется работать из дома, когда это возможно, а в большинстве закрытых помещений обязателен масочный режим. Помимо этого, COVID-pass, который подтверждает вакцинацию, теперь требуется для посещения мест с большим скоплением людей. Ежедневное тестирование обязательно для тех, кто предположительно контактировал с носителями коронавируса. Мэр Лондона в выходные объявил о чрезвычайном положении в столице, что, в частности, означает меры по ускорению ревакцинации. На сегодняшний день бустерный укол получили две трети взрослого населения Британии.

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в мире, коронавирус covid-19, лондон, великобритания