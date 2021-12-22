https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764957967.html

В Австрии ужесточат ограничения из-за COVID-19

В Австрии ужесточат ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2021

В Австрии ужесточат ограничения из-за COVID-19

Австрия ужесточит ограничения из-за COVID c 27 декабря, заявила в среду главный санитарный врач Минздрава Австрии Катарина Райх, возглавляющая координационный... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:26

2021-12-22T17:26

2021-12-22T17:26

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ВЕНА, 22 дек - РИА Новости. Австрия ужесточит ограничения из-за COVID c 27 декабря, заявила в среду главный санитарный врач Минздрава Австрии Катарина Райх, возглавляющая координационный кризисный центр по COVID (GECKO).По ее словам, комиссия GECKO разработала рекомендации, которые будут приняты."Мы сократим часы работы предприятий общественного питания. Час закрытия будет 22.00 (в данный момент 23.00 - ред.). Все начнется 27 декабря", - сказала Райх на пресс-конференции, добавив, что это правило будет действовать и 31 декабря.Говоря о новогодней ночи, она рекомендовала праздновать группой не более 25 человек, поскольку в таком случае риск наиболее высокий. Райх призвала встречать Новый год с привитыми и накануне сдать тест на коронавирус.Как в ресторанах, так и на мероприятиях действует правило 2П - привит или переболел, также необходимо носить маски типа FFP2.

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764927781.html

https://ria.ru/20211222/vaktsina-1764847352.html

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в мире, австрия, коронавирус covid-19