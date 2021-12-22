https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764949867.html
Похоже на сепсис: COVID-19 грозит детям опасным для жизни осложнением
Врачи предупредили о похожем на сепсис опасном последствии COVID-19 у детей - РИА Новости, 22.12.2021
Похоже на сепсис: COVID-19 грозит детям опасным для жизни осложнением
Коронавирус у детей может привести к опасному осложнению — мультисистемному воспалению, сообщили врачи медцентра Royal Brompton and Harefield hospital в... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:59
2021-12-22T16:59
2021-12-22T17:25
распространение коронавируса
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великобритания
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Коронавирус у детей может привести к опасному осложнению — мультисистемному воспалению, сообщили врачи медцентра Royal Brompton and Harefield hospital в Британии, пишет Express.Как объяснили специалисты, такое последствие COVID-19 встречается довольно редко — всего у половины процента перенесших инфекцию детей и подростков, и у многих оно проходит без симптомов. Если синдром все же проявляется, пациенты сталкиваются с высокой температурой, постоянным кашлем и изменением или потерей вкуса и обоняния.По информации Детской больницы Great Ormond Street Hospital, у несовершеннолетних, у которых начался мультисистемный воспалительный процесс, появляются усталость, слабость, боли и спазмы в животе, диарея, рвота, опухание рук и ног, шелушение кожи, сыпь, головная и мышечная боли, раздражительность. По всему телу распространяется отек — типичный иммунный ответ.Врачи также рассказали о наблюдающихся спустя полгода органоспецифических повреждениях. Кроме того, в течение нескольких месяцев сохраняются трудности при физических нагрузках.
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в мире, великобритания, коронавирус covid-19
16:59 22.12.2021 (обновлено: 17:25 22.12.2021)
Врачи предупредили о похожем на сепсис опасном последствии COVID-19 у детей
Express: COVID-19 грозит детям опасным для жизни синдромом мультисистемного воспаления
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Коронавирус у детей может привести к опасному осложнению — мультисистемному воспалению, сообщили врачи медцентра Royal Brompton and Harefield hospital в Британии, пишет Express
.
Как объяснили специалисты, такое последствие COVID-19 встречается довольно редко — всего у половины процента перенесших инфекцию детей и подростков, и у многих оно проходит без симптомов. Если синдром все же проявляется, пациенты сталкиваются с высокой температурой, постоянным кашлем и изменением или потерей вкуса и обоняния.
По информации Детской больницы Great Ormond Street Hospital, у несовершеннолетних, у которых начался мультисистемный воспалительный процесс, появляются усталость, слабость, боли и спазмы в животе, диарея, рвота, опухание рук и ног, шелушение кожи, сыпь, головная и мышечная боли, раздражительность. По всему телу распространяется отек — типичный иммунный ответ.
Врачи также рассказали о наблюдающихся спустя полгода органоспецифических повреждениях. Кроме того, в течение нескольких месяцев сохраняются трудности при физических нагрузках.