https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764867010.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 22.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, он составил 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:47

2021-12-22T11:47

2021-12-22T11:47

распространение коронавируса

общество

республика тыва

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

чукотский автономный округ

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760287219_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_45fd6bfd3395b5d59769933b621fa5d6.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, он составил 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,03%, 2. Республика Калмыкия - 0,05%, 3. Республика Тыва - 0,06% ", - говорится в сообщении.

республика тыва

республика калмыкия

чукотский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, республика тыва, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии