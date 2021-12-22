https://ria.ru/20211222/kontsert-1764832475.html

В Дамаске для детей прошел новогодний концерт с участием артистов из Москвы

В Дамаске для детей прошел новогодний концерт с участием артистов из Москвы - РИА Новости, 22.12.2021

В Дамаске для детей прошел новогодний концерт с участием артистов из Москвы

Праздничный новогодний концерт с участием артистов из Москвы прошел в Дамаске для 700 детей, оставшихся без отцов во время войны в Сирии. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T05:11

2021-12-22T05:11

2021-12-22T05:11

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дмитрий саблин

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ДАМАСК, 22 дек - РИА Новости. Праздничный новогодний концерт с участием артистов из Москвы прошел в Дамаске для 700 детей, оставшихся без отцов во время войны в Сирии.Как рассказал журналистам член парламентской делегации РФ в Сирийской Арабской Республике, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач, ребятам вручили подарки от правительства российской столицы.Концерт предваряли мастер-классы по росписи деревянных матрешек, рисованию и другие детские развлечения в холлах оперного дома. А программа представления состояла из нескольких частей, в том числе спектакля "Елка", сказки "Алладин", нарисованной российской художницей с помощью песка, и танца от сирийских детей. По словам координатора группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина, сегодня все больше школьников в Сирии хотят изучать русский язык."Еще пять назад это казалось бы странным, а сегодня дети учат русский язык, они стремятся его выучить. Многие из детей погибших (отцов) уже были в России, и мы видим неподдельный интерес к русскому языку... Главное, чтобы наши дети дружили с сирийскими, чтобы общались наши учителя, наши врачи. Это очень важно, потому что (здесь) не хватает такой информации", - отметил Саблин.В составе делегации, помимо представителей Госдумы, приехали также сотрудники правительства Москвы, администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики и общественники из организации ветеранов "Боевое братство". Ранее российские парламентарии договорились с сирийскими коллегами расширить культурное сотрудничество, особенно в части изучения русского языка.

https://ria.ru/20211216/deti-1764145324.html

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в мире, сирия, москва, дмитрий саблин, госдума рф