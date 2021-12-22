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В Дамаске для детей прошел новогодний концерт с участием артистов из Москвы
В Дамаске для детей прошел новогодний концерт с участием артистов из Москвы - РИА Новости, 22.12.2021
В Дамаске для детей прошел новогодний концерт с участием артистов из Москвы
Праздничный новогодний концерт с участием артистов из Москвы прошел в Дамаске для 700 детей, оставшихся без отцов во время войны в Сирии. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T05:11
2021-12-22T05:11
в мире
сирия
москва
дмитрий саблин
госдума рф
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ДАМАСК, 22 дек - РИА Новости. Праздничный новогодний концерт с участием артистов из Москвы прошел в Дамаске для 700 детей, оставшихся без отцов во время войны в Сирии.Как рассказал журналистам член парламентской делегации РФ в Сирийской Арабской Республике, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач, ребятам вручили подарки от правительства российской столицы.Концерт предваряли мастер-классы по росписи деревянных матрешек, рисованию и другие детские развлечения в холлах оперного дома. А программа представления состояла из нескольких частей, в том числе спектакля "Елка", сказки "Алладин", нарисованной российской художницей с помощью песка, и танца от сирийских детей. По словам координатора группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина, сегодня все больше школьников в Сирии хотят изучать русский язык."Еще пять назад это казалось бы странным, а сегодня дети учат русский язык, они стремятся его выучить. Многие из детей погибших (отцов) уже были в России, и мы видим неподдельный интерес к русскому языку... Главное, чтобы наши дети дружили с сирийскими, чтобы общались наши учителя, наши врачи. Это очень важно, потому что (здесь) не хватает такой информации", - отметил Саблин.В составе делегации, помимо представителей Госдумы, приехали также сотрудники правительства Москвы, администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики и общественники из организации ветеранов "Боевое братство". Ранее российские парламентарии договорились с сирийскими коллегами расширить культурное сотрудничество, особенно в части изучения русского языка.
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в мире, сирия, москва, дмитрий саблин, госдума рф
05:11 22.12.2021
 
В Дамаске для детей прошел новогодний концерт с участием артистов из Москвы

В Дамаске для 700 детей прошел новогодний концерт с участием артистов из Москвы

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДети в Сирии
Дети в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ДАМАСК, 22 дек - РИА Новости. Праздничный новогодний концерт с участием артистов из Москвы прошел в Дамаске для 700 детей, оставшихся без отцов во время войны в Сирии.
Как рассказал журналистам член парламентской делегации РФ в Сирийской Арабской Республике, заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Ткач, ребятам вручили подарки от правительства российской столицы.
"Хотелось создать детям Дамаска праздничное настроение. Мы от имени Москвы передали детям подарки, передали елки, которые уже установлены в опере (Дом культуры и искусства аль-Асад - ред.), в посольстве (России), в храме московского патриархата. И конечно же это создаст предпосылки для дружбы школьников Москвы и Дамаска", - сказал Ткач.
Концерт предваряли мастер-классы по росписи деревянных матрешек, рисованию и другие детские развлечения в холлах оперного дома. А программа представления состояла из нескольких частей, в том числе спектакля "Елка", сказки "Алладин", нарисованной российской художницей с помощью песка, и танца от сирийских детей. По словам координатора группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрия Саблина, сегодня все больше школьников в Сирии хотят изучать русский язык.
"Еще пять назад это казалось бы странным, а сегодня дети учат русский язык, они стремятся его выучить. Многие из детей погибших (отцов) уже были в России, и мы видим неподдельный интерес к русскому языку... Главное, чтобы наши дети дружили с сирийскими, чтобы общались наши учителя, наши врачи. Это очень важно, потому что (здесь) не хватает такой информации", - отметил Саблин.
В составе делегации, помимо представителей Госдумы, приехали также сотрудники правительства Москвы, администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики и общественники из организации ветеранов "Боевое братство". Ранее российские парламентарии договорились с сирийскими коллегами расширить культурное сотрудничество, особенно в части изучения русского языка.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
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