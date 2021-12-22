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Песков прокомментировал договоренности о новых контактах Путина и Байдена
Песков прокомментировал договоренности о новых контактах Путина и Байдена - РИА Новости, 22.12.2021
Песков прокомментировал договоренности о новых контактах Путина и Байдена
Четких договоренностей по новым контактам лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, общение по видеосвязи может быть оперативно согласовано... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:52
2021-12-22T12:52
2021-12-22T12:56
россия
в мире
сша
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Четких договоренностей по новым контактам лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, общение по видеосвязи может быть оперативно согласовано при необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что новых встреч Байдена с Путиным пока не планируется."Может состояться (общение по видеоконференцсвязи до конца года - ред.), может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211222/diplomatiya-1764793022.html
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россия, в мире, сша, дмитрий песков, джо байден, энтони блинкен
12:52 22.12.2021 (обновлено: 12:56 22.12.2021)
Песков прокомментировал договоренности о новых контактах Путина и Байдена
Песков: четких договоренностей по новым контактам Путина и Байдена пока нет