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Платформа "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций
Платформа "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций - РИА Новости, 22.12.2021
Платформа "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций
Платформа АНО "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций на базе университетов для помощи студентам в определении своих сильных... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:56
2021-12-22T14:56
общество
образование
алексей комиссаров
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Платформа АНО "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций на базе университетов для помощи студентам в определении своих сильных профессиональных качеств и помощи в поиске работодателя уже в 21 регионе России, рассказали в пресс-службе организации."Крайне важной считаю нашу совместную работу с Минобрнауки и российскими вузами по созданию сети центров компетенций. Мы видим, что проект чрезвычайно востребован. В этом отношении очень показательно количество университетов, на базе которых работают центры. В июле на первом заседании экспертного совета предполагалось открытие 25 центров. Сейчас проект насчитывает 41 центр компетенций в 21 регионе России, мы представлены в каждом федеральном округе страны. И среди университетов запрос на центры только растет", - рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, которого цитирует пресс-служба.Так, в центрах компетенций студенты сначала проходят диагностику своих универсальных качеств, а затем занимаются их развитием. Уточняется, что после тестирования строится индивидуальный профиль каждого студента, на основе которого центры компетенций предлагают ребятам формирование личных образовательных траекторий, помогают подобрать необходимые образовательные программы и соединяют с подходящими работодателями.В список учреждений, на базе которых в 2021 году начали работать пилотные центры компетенций, вошли ряд Астраханских университетов, Тюменских, Московских и Санкт-Петербургских, Уральских и других региональных университетов.
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общество, образование, алексей комиссаров, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
14:56 22.12.2021
 

Платформа "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций

© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"Наблюдательный совет АНО "Россия — страна возможностей"
Наблюдательный совет АНО Россия — страна возможностей - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Платформа АНО "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций на базе университетов для помощи студентам в определении своих сильных профессиональных качеств и помощи в поиске работодателя уже в 21 регионе России, рассказали в пресс-службе организации.
"Крайне важной считаю нашу совместную работу с Минобрнауки и российскими вузами по созданию сети центров компетенций. Мы видим, что проект чрезвычайно востребован. В этом отношении очень показательно количество университетов, на базе которых работают центры. В июле на первом заседании экспертного совета предполагалось открытие 25 центров. Сейчас проект насчитывает 41 центр компетенций в 21 регионе России, мы представлены в каждом федеральном округе страны. И среди университетов запрос на центры только растет", - рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, которого цитирует пресс-служба.
"На данный момент в проект вовлечены более 70 тысяч студентов, и эта цифра с каждым днем увеличивается. Планируется, что к 2023 году порядка 300 тысяч студентов пройдут диагностику компетенций", – добавил он.
Так, в центрах компетенций студенты сначала проходят диагностику своих универсальных качеств, а затем занимаются их развитием. Уточняется, что после тестирования строится индивидуальный профиль каждого студента, на основе которого центры компетенций предлагают ребятам формирование личных образовательных траекторий, помогают подобрать необходимые образовательные программы и соединяют с подходящими работодателями.
В список учреждений, на базе которых в 2021 году начали работать пилотные центры компетенций, вошли ряд Астраханских университетов, Тюменских, Московских и Санкт-Петербургских, Уральских и других региональных университетов.
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ОбществоОбразованиеАлексей КомиссаровРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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