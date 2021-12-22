Платформа "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций
© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"Наблюдательный совет АНО "Россия — страна возможностей"
© Фото : АНО "Россия — страна возможностей"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Платформа АНО "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций на базе университетов для помощи студентам в определении своих сильных профессиональных качеств и помощи в поиске работодателя уже в 21 регионе России, рассказали в пресс-службе организации.
"Крайне важной считаю нашу совместную работу с Минобрнауки и российскими вузами по созданию сети центров компетенций. Мы видим, что проект чрезвычайно востребован. В этом отношении очень показательно количество университетов, на базе которых работают центры. В июле на первом заседании экспертного совета предполагалось открытие 25 центров. Сейчас проект насчитывает 41 центр компетенций в 21 регионе России, мы представлены в каждом федеральном округе страны. И среди университетов запрос на центры только растет", - рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, которого цитирует пресс-служба.
"На данный момент в проект вовлечены более 70 тысяч студентов, и эта цифра с каждым днем увеличивается. Планируется, что к 2023 году порядка 300 тысяч студентов пройдут диагностику компетенций", – добавил он.
Так, в центрах компетенций студенты сначала проходят диагностику своих универсальных качеств, а затем занимаются их развитием. Уточняется, что после тестирования строится индивидуальный профиль каждого студента, на основе которого центры компетенций предлагают ребятам формирование личных образовательных траекторий, помогают подобрать необходимые образовательные программы и соединяют с подходящими работодателями.
В список учреждений, на базе которых в 2021 году начали работать пилотные центры компетенций, вошли ряд Астраханских университетов, Тюменских, Московских и Санкт-Петербургских, Уральских и других региональных университетов.
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