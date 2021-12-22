https://ria.ru/20211222/kompetentsii-1764918336.html

Платформа "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций

Платформа "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций - РИА Новости, 22.12.2021

Платформа "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций

Платформа АНО "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций на базе университетов для помощи студентам в определении своих сильных... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T14:56

2021-12-22T14:56

2021-12-22T14:56

общество

образование

алексей комиссаров

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Платформа АНО "Россия – страна возможностей" запустила 41 центр компетенций на базе университетов для помощи студентам в определении своих сильных профессиональных качеств и помощи в поиске работодателя уже в 21 регионе России, рассказали в пресс-службе организации."Крайне важной считаю нашу совместную работу с Минобрнауки и российскими вузами по созданию сети центров компетенций. Мы видим, что проект чрезвычайно востребован. В этом отношении очень показательно количество университетов, на базе которых работают центры. В июле на первом заседании экспертного совета предполагалось открытие 25 центров. Сейчас проект насчитывает 41 центр компетенций в 21 регионе России, мы представлены в каждом федеральном округе страны. И среди университетов запрос на центры только растет", - рассказал гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, которого цитирует пресс-служба.Так, в центрах компетенций студенты сначала проходят диагностику своих универсальных качеств, а затем занимаются их развитием. Уточняется, что после тестирования строится индивидуальный профиль каждого студента, на основе которого центры компетенций предлагают ребятам формирование личных образовательных траекторий, помогают подобрать необходимые образовательные программы и соединяют с подходящими работодателями.В список учреждений, на базе которых в 2021 году начали работать пилотные центры компетенций, вошли ряд Астраханских университетов, Тюменских, Московских и Санкт-Петербургских, Уральских и других региональных университетов.

https://ria.ru/20211213/konkurs-1763496402.html

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общество, образование, алексей комиссаров, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")