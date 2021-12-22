https://ria.ru/20211222/kinologi-1764835982.html
Кинологи подключились к поиску военного после схода лавины в Южной Осетии
Кинологи подключились к поиску военного после схода лавины в Южной Осетии - РИА Новости, 22.12.2021
Кинологи подключились к поиску военного после схода лавины в Южной Осетии
Кинологи подключились к поиску пропавшего после схода лавины в Южной Осетии военнослужащего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T07:39
2021-12-22T07:39
2021-12-22T09:13
происшествия
южная осетия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кинологи подключились к поиску пропавшего после схода лавины в Южной Осетии военнослужащего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что пять военнослужащих Южного военного округа во вторник попали под лавину в Южной Осетии. По словам собеседника агентства, сход лавины произошел в 18.20 на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега извлекли четырех людей, из которых двое погибли, двое госпитализированы.Он добавил, что продолжаются работы по поиску одного человека. Совместные усилия по поиску предприняты Департаментом Ситуационно-кризисный центр МИД России, Национальным центром управления обороной РФ и Центром управления сил МЧС Республики Южная Осетия."К работе привлечены 110 человек, 36 единиц техники, в том числе два кинологических расчета от МЧС России и три единицы техники", - сообщил представитель экстренных служб.
https://radiosputnik.ria.ru/20211221/osetiya-1764806106.html
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Кадры с места схода лавины на Транскаме в Южной Осетии
Кадры с места схода лавины на Транскаме в Южной Осетии
2021-12-22T07:39
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происшествия, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
07:39 22.12.2021 (обновлено: 09:13 22.12.2021)
Кинологи подключились к поиску военного после схода лавины в Южной Осетии
Кинологи подключились к поиску военного, пропавшего после схода лавины в Южной Осетии