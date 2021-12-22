https://ria.ru/20211222/kinologi-1764835982.html

Кинологи подключились к поиску военного после схода лавины в Южной Осетии

Кинологи подключились к поиску военного после схода лавины в Южной Осетии - РИА Новости, 22.12.2021

Кинологи подключились к поиску военного после схода лавины в Южной Осетии

Кинологи подключились к поиску пропавшего после схода лавины в Южной Осетии военнослужащего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T07:39

2021-12-22T07:39

2021-12-22T09:13

происшествия

южная осетия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764840283_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7553cfb71f9992d4e1cbb43fa3948e1a.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Кинологи подключились к поиску пропавшего после схода лавины в Южной Осетии военнослужащего, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что пять военнослужащих Южного военного округа во вторник попали под лавину в Южной Осетии. По словам собеседника агентства, сход лавины произошел в 18.20 на выезде из Рокского тоннеля. Из-под снега извлекли четырех людей, из которых двое погибли, двое госпитализированы.Он добавил, что продолжаются работы по поиску одного человека. Совместные усилия по поиску предприняты Департаментом Ситуационно-кризисный центр МИД России, Национальным центром управления обороной РФ и Центром управления сил МЧС Республики Южная Осетия."К работе привлечены 110 человек, 36 единиц техники, в том числе два кинологических расчета от МЧС России и три единицы техники", - сообщил представитель экстренных служб.

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/osetiya-1764806106.html

южная осетия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места схода лавины на Транскаме в Южной Осетии Кадры с места схода лавины на Транскаме в Южной Осетии 2021-12-22T07:39 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, южная осетия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия