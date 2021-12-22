https://ria.ru/20211222/kiberprestupleniya-1764832102.html

Эксперт оценил ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году

Эксперт оценил ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году - РИА Новости, 22.12.2021

Эксперт оценил ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году

Ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году оценивается в 90 миллиардов рублей против порядка 70 миллиардов рублей годом ранее, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T04:34

2021-12-22T04:34

2021-12-22T04:34

общество

технологии

россия

юрий жданов

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Ущерб от киберпреступлений в России в 2021 году оценивается в 90 миллиардов рублей против порядка 70 миллиардов рублей годом ранее, сообщил в интервью РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.По его словам, в 2022 году следует ожидать устойчивой положительной динамики роста преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий."По оценкам международных экспертных сообществ, ущерб о совершенных киберпосягательств будет ежегодно увеличиваться, а в 2025 году ущерб от киберпреступлений достигнет 10,5 триллионов долларов ежегодно", - отметил Жданов.

https://ria.ru/20211007/kiberprestupnost-1753473513.html

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общество, технологии, россия, юрий жданов