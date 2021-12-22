Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/kiberbezopasnost-1764857317.html
VK запустит новую программу VK Protect для защиты пользователей
VK запустит новую программу VK Protect для защиты пользователей - РИА Новости, 22.12.2021
VK запустит новую программу VK Protect для защиты пользователей
Компания VK (ранее Mail.Ru Group) запускает новую программу защиты пользователей и их данных - VK Protect, она объединит технические решения для обеспечения... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T11:14
2021-12-22T11:14
технологии
mail.ru group
одноклассники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053419_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_9a3538e083cbf8783ad235d48844fadd.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Компания VK (ранее Mail.Ru Group) запускает новую программу защиты пользователей и их данных - VK Protect, она объединит технические решения для обеспечения безопасности и поможет пользователям эффективно управлять приватностью, сообщает компания."VK запускает новую программу защиты пользователей и их данных - VK Protect. Программа объединит все технические решения, которые обеспечивают защиту в рамках экосистемы VK, и поможет людям эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации", - говорится в сообщении.В рамках программы компания расширила применение двухфакторной аутентификации, она доступна во всех сервисах экосистемы VK, где есть авторизация через единую учетную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения.Кроме того, в феврале 2022 года двухфакторная аутентификация станет обязательной для администраторов сообществ "ВКонтакте", в которых больше 10 тысяч подписчиков. Компания отмечает, что таких сообществ на площадке сейчас более 140 тысяч, подобные меры помогут дополнительно защитить группы, где администраторы еще не включили двухфакторную аутентификацию. В "Одноклассниках" новые возможности VK ID после полноценной интеграции дополнят текущие сервисы безопасности соцсети.В начале 2022 года в личном кабинете VK ID появится центр управления безопасностью пользователя - в нем они смогут подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными. Также в рамках VK Protect планируется перезапустить программу Bug Bounty по выплатам исследователям безопасности "ВКонтакте" и VK ID, ее расширят и повысят уровень вознаграждения."Наша цель - не просто обеспечить техническую защиту профилей и данных с помощью существующих инструментов, таких как двухфакторная аутентификация и шифрование, но и помочь людям грамотно ими пользоваться", - заявил директор по информационной безопасности VK Антон Антропов.
https://ria.ru/20211220/vkontakte-1764540409.html
https://ria.ru/20211203/vk-1762013814.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572053419_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_d7828eca5e5b69cde80078a9aa10c68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, mail.ru group, одноклассники
11:14 22.12.2021
 
VK запустит новую программу VK Protect для защиты пользователей

VK запустит новую программу VK Protect для защиты пользователей и их данных

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Компания VK (ранее Mail.Ru Group) запускает новую программу защиты пользователей и их данных - VK Protect, она объединит технические решения для обеспечения безопасности и поможет пользователям эффективно управлять приватностью, сообщает компания.
"VK запускает новую программу защиты пользователей и их данных - VK Protect. Программа объединит все технические решения, которые обеспечивают защиту в рамках экосистемы VK, и поможет людям эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации", - говорится в сообщении.
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 13:52
ВКонтакте отметит Новый год праздничным шоу
В рамках программы компания расширила применение двухфакторной аутентификации, она доступна во всех сервисах экосистемы VK, где есть авторизация через единую учетную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения.
Кроме того, в феврале 2022 года двухфакторная аутентификация станет обязательной для администраторов сообществ "ВКонтакте", в которых больше 10 тысяч подписчиков. Компания отмечает, что таких сообществ на площадке сейчас более 140 тысяч, подобные меры помогут дополнительно защитить группы, где администраторы еще не включили двухфакторную аутентификацию. В "Одноклассниках" новые возможности VK ID после полноценной интеграции дополнят текущие сервисы безопасности соцсети.
В начале 2022 года в личном кабинете VK ID появится центр управления безопасностью пользователя - в нем они смогут подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными. Также в рамках VK Protect планируется перезапустить программу Bug Bounty по выплатам исследователям безопасности "ВКонтакте" и VK ID, ее расширят и повысят уровень вознаграждения.
"Наша цель - не просто обеспечить техническую защиту профилей и данных с помощью существующих инструментов, таких как двухфакторная аутентификация и шифрование, но и помочь людям грамотно ими пользоваться", - заявил директор по информационной безопасности VK Антон Антропов.
Владимир Кириенко - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 14:16
Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко, сообщили СМИ
 
ТехнологииMail.Ru GroupОдноклассники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины