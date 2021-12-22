https://ria.ru/20211222/kiberbezopasnost-1764857317.html

VK запустит новую программу VK Protect для защиты пользователей

VK запустит новую программу VK Protect для защиты пользователей - РИА Новости, 22.12.2021

VK запустит новую программу VK Protect для защиты пользователей

Компания VK (ранее Mail.Ru Group) запускает новую программу защиты пользователей и их данных - VK Protect, она объединит технические решения для обеспечения... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:14

2021-12-22T11:14

2021-12-22T11:14

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Компания VK (ранее Mail.Ru Group) запускает новую программу защиты пользователей и их данных - VK Protect, она объединит технические решения для обеспечения безопасности и поможет пользователям эффективно управлять приватностью, сообщает компания."VK запускает новую программу защиты пользователей и их данных - VK Protect. Программа объединит все технические решения, которые обеспечивают защиту в рамках экосистемы VK, и поможет людям эффективно управлять приватностью и использовать инструменты для защиты информации", - говорится в сообщении.В рамках программы компания расширила применение двухфакторной аутентификации, она доступна во всех сервисах экосистемы VK, где есть авторизация через единую учетную запись, а также при входе на сторонние партнерские сайты и в приложения.Кроме того, в феврале 2022 года двухфакторная аутентификация станет обязательной для администраторов сообществ "ВКонтакте", в которых больше 10 тысяч подписчиков. Компания отмечает, что таких сообществ на площадке сейчас более 140 тысяч, подобные меры помогут дополнительно защитить группы, где администраторы еще не включили двухфакторную аутентификацию. В "Одноклассниках" новые возможности VK ID после полноценной интеграции дополнят текущие сервисы безопасности соцсети.В начале 2022 года в личном кабинете VK ID появится центр управления безопасностью пользователя - в нем они смогут подключить опции для повышения безопасности аккаунта и узнать, как ответственно управлять своими данными. Также в рамках VK Protect планируется перезапустить программу Bug Bounty по выплатам исследователям безопасности "ВКонтакте" и VK ID, ее расширят и повысят уровень вознаграждения."Наша цель - не просто обеспечить техническую защиту профилей и данных с помощью существующих инструментов, таких как двухфакторная аутентификация и шифрование, но и помочь людям грамотно ими пользоваться", - заявил директор по информационной безопасности VK Антон Антропов.

https://ria.ru/20211220/vkontakte-1764540409.html

https://ria.ru/20211203/vk-1762013814.html

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