https://ria.ru/20211222/kholod-1764980536.html
В московском зоопарке рассказали о поведении морозолюбивых животных
В московском зоопарке рассказали о поведении морозолюбивых животных - РИА Новости, 22.12.2021
В московском зоопарке рассказали о поведении морозолюбивых животных
Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях зоопарка Москвы, но остальные обитатели радуются морозной и снежной погоде, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:18
2021-12-22T19:18
2021-12-22T19:34
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях зоопарка Москвы, но остальные обитатели радуются морозной и снежной погоде, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москву пришло "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Пик "ледяного дыхания Арктики" приходится на среду."Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях. Остальные резвятся на улице. При этом у них тоже всегда есть возможность укрыться во внутренних вольерах. Наши пушистики обустраивают свою территорию так, как делали бы это в природе: прокладывают тропы, роют норы, закапывают еду. Снег для всех – прекрасное обогащение среды обитания", - рассказали в пресс-службе.В зоопарке уточнили, что в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки."С удовольствием гуляет леопард Мизер. Львы с приходом холодов стали реже выходить на улицу. Но все равно они каждое утро появляются в вольере, чтобы добыть корм, старательно запрятанный там киперами. Наши панды – большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона "Фауна России", страусы и, конечно, пингвины", - добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), москва
19:18 22.12.2021 (обновлено: 19:34 22.12.2021)
В московском зоопарке рассказали о поведении морозолюбивых животных
В московском зоопарке рассказали, как животные радуются морозной и снежной погоде
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях зоопарка Москвы, но остальные обитатели радуются морозной и снежной погоде, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец
сообщил РИА Новости, что в Москву
пришло "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Пик "ледяного дыхания Арктики" приходится на среду.
"Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях. Остальные резвятся на улице. При этом у них тоже всегда есть возможность укрыться во внутренних вольерах. Наши пушистики обустраивают свою территорию так, как делали бы это в природе: прокладывают тропы, роют норы, закапывают еду. Снег для всех – прекрасное обогащение среды обитания", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке уточнили, что в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки.
"С удовольствием гуляет леопард Мизер. Львы с приходом холодов стали реже выходить на улицу. Но все равно они каждое утро появляются в вольере, чтобы добыть корм, старательно запрятанный там киперами. Наши панды – большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона "Фауна России", страусы и, конечно, пингвины", - добавили в пресс-службе.