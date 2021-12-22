Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/kholod-1764980536.html
В московском зоопарке рассказали о поведении морозолюбивых животных
В московском зоопарке рассказали о поведении морозолюбивых животных - РИА Новости, 22.12.2021
В московском зоопарке рассказали о поведении морозолюбивых животных
Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях зоопарка Москвы, но остальные обитатели радуются морозной и снежной погоде, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:18
2021-12-22T19:34
общество
московская область (подмосковье)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_7112eeebbdf4b3a1c59074d15b08dccb.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях зоопарка Москвы, но остальные обитатели радуются морозной и снежной погоде, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москву пришло "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Пик "ледяного дыхания Арктики" приходится на среду."Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях. Остальные резвятся на улице. При этом у них тоже всегда есть возможность укрыться во внутренних вольерах. Наши пушистики обустраивают свою территорию так, как делали бы это в природе: прокладывают тропы, роют норы, закапывают еду. Снег для всех – прекрасное обогащение среды обитания", - рассказали в пресс-службе.В зоопарке уточнили, что в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки."С удовольствием гуляет леопард Мизер. Львы с приходом холодов стали реже выходить на улицу. Но все равно они каждое утро появляются в вольере, чтобы добыть корм, старательно запрятанный там киперами. Наши панды – большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона "Фауна России", страусы и, конечно, пингвины", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211222/pogoda-1764863632.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a9fc93382ee3c7b5284b93b6098cac4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), москва
19:18 22.12.2021 (обновлено: 19:34 22.12.2021)
 
В московском зоопарке рассказали о поведении морозолюбивых животных

В московском зоопарке рассказали, как животные радуются морозной и снежной погоде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях зоопарка Москвы, но остальные обитатели радуются морозной и снежной погоде, рассказали РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москву пришло "полярное вторжение" с 20-градусными морозами. Пик "ледяного дыхания Арктики" приходится на среду.
"Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях. Остальные резвятся на улице. При этом у них тоже всегда есть возможность укрыться во внутренних вольерах. Наши пушистики обустраивают свою территорию так, как делали бы это в природе: прокладывают тропы, роют норы, закапывают еду. Снег для всех – прекрасное обогащение среды обитания", - рассказали в пресс-службе.
В зоопарке уточнили, что в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки.
"С удовольствием гуляет леопард Мизер. Львы с приходом холодов стали реже выходить на улицу. Но все равно они каждое утро появляются в вольере, чтобы добыть корм, старательно запрятанный там киперами. Наши панды – большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона "Фауна России", страусы и, конечно, пингвины", - добавили в пресс-службе.
Новогодняя инсталляция у ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
11:37Новый год — 2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в Новый год
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины