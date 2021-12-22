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США поставили Украине контейнеры с химическим оружием, заявили в ДНР
США поставили Украине контейнеры с химическим оружием, заявили в ДНР - РИА Новости, 22.12.2021
США поставили Украине контейнеры с химическим оружием, заявили в ДНР
В самопровозглашенной Донецкой республике подтверждают информацию о том, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:23
2021-12-22T14:23
в мире
украина
сша
мариуполь
харьковская область
сергей шойгу
славянск
донбасс
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой республике подтверждают информацию о том, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе, заявил в среду официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, кроме того, "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами"."Все знают, что Соединенные Штаты Америки привозили различные виды оружия на Украину. В октябре с одной из поставок был поставлен антидот. …Есть такой тип химического оружия - ботулотоксин, он вызывает ботулизм, но если проще - паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников. Химическое оружие поставлялось из Америки", - сказал Басурин в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.Басурин отметил, что, по его данным, в это же время в Мариуполь был доставлен другой контейнер. "Вес контейнера составлял 300 килограмм, там находилось боевое отравляющее вещество - бензоксазепин, оно применяется в виде аэрозоля", - сообщил Басурин."Все это было свезено в Харьковскую область, там есть артиллерийские склады недалеко от Славянска и очень быстро можно доставить к линии соприкосновения. Это касаемо химических веществ, о которых мы знаем", - добавил Басурин.Он также заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе присутствуют американские ЧВК, которые "готовят огневые точки, они подчиняются определенным людям, у них нет общего командования со стороны вооруженных сил Украины – "Дикие гуси" они для этого и существуют, чтобы делать провокации и убивать людей".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, сша, мариуполь, харьковская область, сергей шойгу, славянск, донбасс, эдуард басурин, днр, ситуация в днр и лнр, россия
14:23 22.12.2021
 
США поставили Украине контейнеры с химическим оружием, заявили в ДНР

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: США поставили Украине химическое оружие

© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized BrigadeУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© REUTERS / Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой республике подтверждают информацию о том, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе, заявил в среду официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, кроме того, "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".
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"Все знают, что Соединенные Штаты Америки привозили различные виды оружия на Украину. В октябре с одной из поставок был поставлен антидот. …Есть такой тип химического оружия - ботулотоксин, он вызывает ботулизм, но если проще - паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатометах. Или с беспилотников, вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников. Химическое оружие поставлялось из Америки", - сказал Басурин в эфире программы "60 минут" на телеканале Россия-1.
Басурин отметил, что, по его данным, в это же время в Мариуполь был доставлен другой контейнер. "Вес контейнера составлял 300 килограмм, там находилось боевое отравляющее вещество - бензоксазепин, оно применяется в виде аэрозоля", - сообщил Басурин.
"Все это было свезено в Харьковскую область, там есть артиллерийские склады недалеко от Славянска и очень быстро можно доставить к линии соприкосновения. Это касаемо химических веществ, о которых мы знаем", - добавил Басурин.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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В миреУкраинаСШАМариупольХарьковская областьСергей ШойгуСлавянскДонбассЭдуард БасуринДНРСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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