https://ria.ru/20211222/khimki-1764993955.html

В Химках открыли центр рассеянного склероза

В Химках открыли центр рассеянного склероза - РИА Новости, 22.12.2021

В Химках открыли центр рассеянного склероза

Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний открылся при местной областной больнице в Химках. Это шестой такой центр в Московской области,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:39

2021-12-22T20:39

2021-12-22T20:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний открылся при местной областной больнице в Химках. Это шестой такой центр в Московской области, сообщил телеканал "360"."Жителям Химок и ближайших округов теперь не надо ездить за помощью к специалистам в МОНИКИ", – отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.В центре будут помогать жителям Лобни, Солнечногорска, Клина, Дмитрова, Талдома, Долгопрудного, Дубны.Другие подобные центры уже есть в Одинцове, Ногинске, Подольске, МОНИКИ и больнице имени Розанова в Пушкине.

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московская область (подмосковье)