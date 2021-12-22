https://ria.ru/20211222/khimki-1764993955.html
В Химках открыли центр рассеянного склероза
В Химках открыли центр рассеянного склероза - РИА Новости, 22.12.2021
В Химках открыли центр рассеянного склероза
Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний открылся при местной областной больнице в Химках. Это шестой такой центр в Московской области,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T20:39
2021-12-22T20:39
2021-12-22T20:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764988712_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_fe33f73c9e0c5a14ce2956600857a627.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний открылся при местной областной больнице в Химках. Это шестой такой центр в Московской области, сообщил телеканал "360"."Жителям Химок и ближайших округов теперь не надо ездить за помощью к специалистам в МОНИКИ", – отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.В центре будут помогать жителям Лобни, Солнечногорска, Клина, Дмитрова, Талдома, Долгопрудного, Дубны.Другие подобные центры уже есть в Одинцове, Ногинске, Подольске, МОНИКИ и больнице имени Розанова в Пушкине.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764988712_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_d3c41341344e4e33d599ef7f31a09b90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Центр рассеянного склероза и нейроиммунологических заболеваний открылся при местной областной больнице в Химках. Это шестой такой центр в Московской области, сообщил телеканал "360"
.
"Жителям Химок и ближайших округов теперь не надо ездить за помощью к специалистам в МОНИКИ", – отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В центре будут помогать жителям Лобни, Солнечногорска, Клина, Дмитрова, Талдома, Долгопрудного, Дубны.
Другие подобные центры уже есть в Одинцове, Ногинске, Подольске, МОНИКИ и больнице имени Розанова в Пушкине.