https://ria.ru/20211222/kanikuly-1764923183.html

В Мордовии школьные каникулы начнутся раньше из-за ситуации с COVID-19

В Мордовии школьные каникулы начнутся раньше из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2021

В Мордовии школьные каникулы начнутся раньше из-за ситуации с COVID-19

Зимние каникулы у школьников в Мордовии начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает министерство образования республики. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:14

2021-12-22T15:14

2021-12-22T15:14

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Зимние каникулы у школьников в Мордовии начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает министерство образования республики."В соответствии с решением оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия… сроки проведения зимних каникул в общеобразовательных организациях республики в 2021/2022 учебном году установлены с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее планировалось, что каникулы начнутся с 29 декабря.По данным оперштаба региона, за период пандемии в республике зафиксировано 39646 случаев коронавируса, 33283 человека выздоровели, 991 человек умер от коронавируса как основной причины.

https://ria.ru/20211220/kanikuly-1764506659.html

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