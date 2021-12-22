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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211222/kanikuly-1764923183.html
В Мордовии школьные каникулы начнутся раньше из-за ситуации с COVID-19
В Мордовии школьные каникулы начнутся раньше из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 22.12.2021
В Мордовии школьные каникулы начнутся раньше из-за ситуации с COVID-19
Зимние каникулы у школьников в Мордовии начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает министерство образования республики. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:14
2021-12-22T15:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
республика мордовия
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Зимние каникулы у школьников в Мордовии начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает министерство образования республики."В соответствии с решением оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия… сроки проведения зимних каникул в общеобразовательных организациях республики в 2021/2022 учебном году установлены с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.Ранее планировалось, что каникулы начнутся с 29 декабря.По данным оперштаба региона, за период пандемии в республике зафиксировано 39646 случаев коронавируса, 33283 человека выздоровели, 991 человек умер от коронавируса как основной причины.
https://ria.ru/20211220/kanikuly-1764506659.html
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общество, здоровье - общество, республика мордовия, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:14 22.12.2021
 
В Мордовии школьные каникулы начнутся раньше из-за ситуации с COVID-19

В Мордовии школьные каникулы начнутся на два дня раньше из-за ситуации с COVID-19

© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Зимние каникулы у школьников в Мордовии начнутся досрочно в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сообщает министерство образования республики.
"В соответствии с решением оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Мордовия… сроки проведения зимних каникул в общеобразовательных организациях республики в 2021/2022 учебном году установлены с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.
Ранее планировалось, что каникулы начнутся с 29 декабря.
По данным оперштаба региона, за период пандемии в республике зафиксировано 39646 случаев коронавируса, 33283 человека выздоровели, 991 человек умер от коронавируса как основной причины.
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе № 2127 - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
20 декабря, 11:02Распространение коронавируса
В Чувашии школьные каникулы начнутся на три дня раньше
 
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