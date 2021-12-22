https://ria.ru/20211222/kadyrov-1764838862.html

Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов

Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов - РИА Новости, 22.12.2021

Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил турецкие власти в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД принять против Анкары... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T08:43

2021-12-22T08:43

2021-12-22T09:37

в мире

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ГРОЗНЫЙ, 22 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил турецкие власти в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД принять против Анкары дипломатические меры."Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также потребовал президента Турции Тайипа Эрдогана определиться: либо Анкара получает статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступает за прозрачные и честные отношения с Москвой, "не меняя своих убеждений за спиной".Политик отметил, что пока в Турции находят убежище "разыскиваемые бандиты и отморозки", пока они открыто "устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов", Чечня оставляет за собой право на ответные действия."Например, в таком случае вполне логично и политически "зеркально" с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем", — заявил глава региона.По словам Кадырова, МИД России следовало бы действовать на упреждение и ввести дипломатические санкции против Анкары, поскольку действия турецкого руководства напрямую угрожают отношениям между двумя государствами.

https://radiosputnik.ria.ru/20211219/priznanie-1764460386.html

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, грозный, рамзан кадыров, абдуллах оджалан, россия