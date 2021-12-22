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Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов
Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов - РИА Новости, 22.12.2021
Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил турецкие власти в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД принять против Анкары... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T08:43
2021-12-22T09:37
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
грозный
рамзан кадыров
абдуллах оджалан
россия
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил турецкие власти в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД принять против Анкары дипломатические меры."Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также потребовал президента Турции Тайипа Эрдогана определиться: либо Анкара получает статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступает за прозрачные и честные отношения с Москвой, "не меняя своих убеждений за спиной".Политик отметил, что пока в Турции находят убежище "разыскиваемые бандиты и отморозки", пока они открыто "устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов", Чечня оставляет за собой право на ответные действия."Например, в таком случае вполне логично и политически "зеркально" с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем", — заявил глава региона.По словам Кадырова, МИД России следовало бы действовать на упреждение и ввести дипломатические санкции против Анкары, поскольку действия турецкого руководства напрямую угрожают отношениям между двумя государствами.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, грозный, рамзан кадыров, абдуллах оджалан, россия
08:43 22.12.2021 (обновлено: 09:37 22.12.2021)
 
Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов

Кадыров обвинил власти Турции в поддержке террористов, совершивших преступления в России

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 22 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил турецкие власти в поддержке террористов, совершивших преступления в России, и призвал МИД принять против Анкары дипломатические меры.
"Они настолько вольготно себя чувствуют в Турции, что в своих циничных, вызывающих и провокационных антироссийских выступлениях не брезгуют пошлостями в отношении беззащитных женщин", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также потребовал президента Турции Тайипа Эрдогана определиться: либо Анкара получает статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступает за прозрачные и честные отношения с Москвой, "не меняя своих убеждений за спиной".
Политик отметил, что пока в Турции находят убежище "разыскиваемые бандиты и отморозки", пока они открыто "устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов", Чечня оставляет за собой право на ответные действия.
"Например, в таком случае вполне логично и политически "зеркально" с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем", — заявил глава региона.
По словам Кадырова, МИД России следовало бы действовать на упреждение и ввести дипломатические санкции против Анкары, поскольку действия турецкого руководства напрямую угрожают отношениям между двумя государствами.
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В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияГрозныйРамзан КадыровАбдуллах ОджаланРоссия
 
 
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