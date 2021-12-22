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Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе

Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе - РИА Новости, 22.12.2021

Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе

Украинские военные впервые провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе, сообщил в среду пресс-центр штаба операции Объединенных сил. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T23:25

2021-12-22T23:25

2021-12-22T23:25

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javelin (птрк)

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КИЕВ, 22 дек - РИА Новости. Украинские военные впервые провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе, сообщил в среду пресс-центр штаба операции Объединенных сил.Ранее украинский государственный телеканал "Дом" сообщил, что в Донбассе прошли первые учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin."На одном из общевойсковых полигонов в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin… Применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходит впервые", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.По данным пресс-центра, стрельба из противотанкового комплекса велась по условной цели - танку в окопе, находившемуся на расстоянии около 1,5 километра. Как отмечается, военнослужащие успешно выполнили поставленную задачу - цель условного противника была поражена.Военные отметили, что главное преимущество Javelin - легкость в управлении, ракета после пуска сама наводится на цель.

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в мире, украина, вооруженные силы украины, донбасс, javelin (птрк)