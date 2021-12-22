https://ria.ru/20211222/istoriya-novogo-goda-1764914071.html

Онлайн-конференция об истории празднования Нового года в России

Онлайн-конференция об истории празднования Нового года в России - РИА Новости, 22.12.2021

Онлайн-конференция об истории празднования Нового года в России

24 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция заведующего кафедрой истории России ХХ—ХХI веков исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, профессора Сергея ДЕВЯТОВА на тему: "Русский Новый год: происхождение и становление любимого праздника".

2021-12-22T14:39

2021-12-22T14:39

2021-12-22T14:39

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Задать вопросНовогодние традиции давно стали частью национальной культуры. Каждый год мы дарим друг другу подарки, слушаем бой курантов на Спасской башне, выпиваем бокал шампанского, загадываем желание… И мало кто задумывается о смысле и происхождении этих традиций.Все особенности русского Нового года складывались веками и постепенно превращались в неотъемлемые символы главного праздника страны. Когда в России начали праздновать приход Нового года? Какие из новогодних традиций заимствованы, а какие можно считать исконно русскими? Как появились Дед Мороз и Снегурочка? Что привнесли в новогодние традиции советские партийные руководители?Трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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