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ВЦИОМ выяснил, что россияне думают о "землянах"
ВЦИОМ выяснил, что россияне думают о "землянах" - РИА Новости, 22.12.2021
ВЦИОМ выяснил, что россияне думают о "землянах"
ВЦИОМ выяснил мнение россиян о творчестве группы "Земляне". Первый вопрос исследования касался того, знают ли респонденты коллектив. Оказалось, 64% опрошенных... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:40
2021-12-22T17:40
2021-12-22T17:40
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МОСКВА, 22 дек - Пресс-служба группы "Земляне". ВЦИОМ выяснил мнение россиян о творчестве группы "Земляне". Первый вопрос исследования касался того, знают ли респонденты коллектив. Оказалось, 64% опрошенных знакомы с группой и 29% что-то слышали о ней. На второй вопрос о том, какая российская песня ассоциируется с космонавтикой, 47% респондентов ответили - "Трава у дома", а 5% отдали голос за песню "Он сказал "Поехали!". Совсем немного, по 1%, получили композиции: "Опустела без тебя Земля", "14 минут до старта" и "Надежда, мой компас земной".Исследование показало, что почти трети участникам опроса из числа молодых людей в возрасте 18-24 года ничего не известно о существовании "Землян" и 22% этой аудитории не видят никаких ассоциаций между песнями и космосом, что свидетельствует о культурном разрыве между поколениями.Также россиян спросили, устарела ли песня "Трава у дома" в настоящее время или по-прежнему актуальна. В результате, 76% опрошенных ответили, что до сих пор советский шлягер остаётся актуальным, из них 8% уточнили, что композиция стала даже более популярна, чем ранее. На вопрос, хотели бы респонденты послушать новый альбом группы, если "Земляне" решат его выпустить, 66% участников опроса ответили положительно. Также 53% высказались, что хотели бы видеть сейчас больше таких групп на эстраде, как "Земляне".Опрос проводился методом телефонных интервью среди 1600 совершеннолетних жителей РФ. В выборке для исследования представлены были все федеральные округа и не менее 80 регионов. Целевая группа составлена с учетом репрезентации пола, возраста, уровня образования и типа населенного пункта.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 22 дек - Пресс-служба группы "Земляне"
. ВЦИОМ выяснил мнение россиян о творчестве группы "Земляне"
. Первый вопрос исследования касался того, знают ли респонденты коллектив. Оказалось, 64% опрошенных знакомы с группой и 29% что-то слышали о ней. На второй вопрос о том, какая российская песня ассоциируется с космонавтикой, 47% респондентов ответили - "Трава у дома", а 5% отдали голос за песню "Он сказал "Поехали!". Совсем немного, по 1%, получили композиции: "Опустела без тебя Земля", "14 минут до старта" и "Надежда, мой компас земной".
Исследование показало, что почти трети участникам опроса из числа молодых людей в возрасте 18-24 года ничего не известно о существовании "Землян" и 22% этой аудитории не видят никаких ассоциаций между песнями и космосом, что свидетельствует о культурном разрыве между поколениями.
Также россиян спросили, устарела ли песня "Трава у дома" в настоящее время или по-прежнему актуальна. В результате, 76% опрошенных ответили, что до сих пор советский шлягер остаётся актуальным, из них 8% уточнили, что композиция стала даже более популярна, чем ранее. На вопрос, хотели бы респонденты послушать новый альбом группы, если "Земляне" решат его выпустить, 66% участников опроса ответили положительно. Также 53% высказались, что хотели бы видеть сейчас больше таких групп на эстраде, как "Земляне".
Опрос проводился методом телефонных интервью среди 1600 совершеннолетних жителей РФ. В выборке для исследования представлены были все федеральные округа и не менее 80 регионов. Целевая группа составлена с учетом репрезентации пола, возраста, уровня образования и типа населенного пункта.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.