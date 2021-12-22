https://ria.ru/20211222/initsiativy-1765002943.html
Грызлов заявил, что Украина постоянно блокирует мирные инициативы Донбасса
Грызлов заявил, что Украина постоянно блокирует мирные инициативы Донбасса - РИА Новости, 22.12.2021
Грызлов заявил, что Украина постоянно блокирует мирные инициативы Донбасса
Украинская делегация неизменно блокирует любые мирные инициативы Донбасса, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:28
2021-12-22T21:28
2021-12-22T21:37
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борис грызлов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Украинская делегация неизменно блокирует любые мирные инициативы Донбасса, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов."…Представители Донбасса призвали Киев в рамках односторонней гуманитарной акции вернуть захваченного представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка и, по решению Украины, других удерживаемых лиц, имеющих проблемы со здоровьем. Также они призвали Украину обеспечить помилование 13 человек в рамках процессуальной очистки, ходатайства о помиловании которых, по словам Киева, почти год "лежат на столе у президента Украины", - сказал он."Донецк и Луганск напомнили, что в порядке доброй воли, в целях повышения доверия за все время конфликта ими было передано Украине в одностороннем порядке около 60 человек. Они также обратили внимание, что со стороны Украины до сих пор не было ни одной аналогичной гуманитарной акции. Таким образом, Украина отвергла все мирные инициативы Донбасса", - подчеркнул Грызлов.
https://ria.ru/20211222/ukraina-1764998467.html
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в мире, украина, борис грызлов, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:28 22.12.2021 (обновлено: 21:37 22.12.2021)
Грызлов заявил, что Украина постоянно блокирует мирные инициативы Донбасса
Полпред России Грызлов заявил, что Украина постоянно блокирует мирные инициативы Донбасса