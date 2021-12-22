https://ria.ru/20211222/inflyatsiya-1764981432.html
В России годовая инфляция ускорилась до 8,22 процента
В России годовая инфляция ускорилась до 8,22 процента - РИА Новости, 22.12.2021
В России годовая инфляция ускорилась до 8,22 процента
Инфляция в России в годовом выражении на 20 декабря ускорилась до 8,22%, говорится в обзоре Минэкономразвития. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:26
2021-12-22T19:26
2021-12-22T19:37
экономика
инфляция
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении на 20 декабря ускорилась до 8,22%, говорится в обзоре Минэкономразвития.Неделей ранее в обзоре министерство отмечало, что на 13 декабря инфляция в России составила 8,11%."За неделю с 14 по 20 декабря инфляция составила 0,32%. Продовольственные товары выросли в цене на 0,54% при удорожании продуктов питания, за исключением овощей и фруктов, на 0,41%. Непродовольственная инфляция составила 0,23% при росте цен на автомобильный бензин на 0,22%. При этом возобновился рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг", - указали в министерстве.
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экономика, инфляция, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
19:26 22.12.2021 (обновлено: 19:37 22.12.2021)
В России годовая инфляция ускорилась до 8,22 процента
Минэкономразвития заявило, что годовая инфляция в России ускорилась до 8,22 процента