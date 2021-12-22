Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211222/gripp-1764945994.html
Крымские ученые создали уникальную вакцину от гриппа
Крымские ученые создали уникальную вакцину от гриппа - РИА Новости, 22.12.2021
Крымские ученые создали уникальную вакцину от гриппа
Ученые Крымского федерального университета разработали уникальную вакцину от гриппа, которая будет эффективна в течение нескольких лет, сообщила младший научный РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:42
2021-12-22T16:42
общество
наука
грипп
республика крым
крымский федеральный университет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета разработали уникальную вакцину от гриппа, которая будет эффективна в течение нескольких лет, сообщила младший научный сотрудник молодежной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий университета Оксана Андреева."Перспективы у нашей разработки довольно большие, поскольку пандемия коронавируса показала острую необходимость создания высокоэффективных вакцин против различных заболеваний вирусной природы. За счет использования высококонсервативных участков генома вируса гриппа мы способны создавать универсальные вакцины с долгим операционным сроком действия. Это позволит снизить количество вакцинаций для человека. На данный момент проходить ревакцинацию необходимо каждый год, а наша вакцина станет универсальной и будет эффективна в течение нескольких лет", – сказала Андреева, слова которой приводит пресс-служба вуза.Андреева подчеркнула, что специалисты готовы приступить к испытанию вакцины на модельных животных - мышах, - чтобы убедиться в ее эффективности и безопасности."Главная особенность олигонуклеотидной вакцины заключается в том, что она базируется на основе консервативных участков генома вируса гриппа, потому способна обеспечить долгосрочный иммунный ответ. Это значит, что вакцина будет учитывать все подтипы вируса гриппа, которые могут возникнуть, и противостоять им", - сказала Андреева и добавила, что вакцина является уникальной, поскольку никто в мире не пробовал создать вакцину на основе нуклеиновой кислоты, обладающую антигенпрезентирующей областью и способную активизировать иммунный ответ.
https://ria.ru/20211209/gripp-1762891147.html
https://ria.ru/20211130/gripp-1761523216.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_388:0:2521:1600_1920x0_80_0_0_d777d66e374893845826621f1daa6d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, наука, грипп, республика крым, крымский федеральный университет, россия
16:42 22.12.2021
 
Крымские ученые создали уникальную вакцину от гриппа

Ученые из Крымского федерального университета разработали уникальную вакцину от гриппа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета разработали уникальную вакцину от гриппа, которая будет эффективна в течение нескольких лет, сообщила младший научный сотрудник молодежной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий университета Оксана Андреева.
"Перспективы у нашей разработки довольно большие, поскольку пандемия коронавируса показала острую необходимость создания высокоэффективных вакцин против различных заболеваний вирусной природы. За счет использования высококонсервативных участков генома вируса гриппа мы способны создавать универсальные вакцины с долгим операционным сроком действия. Это позволит снизить количество вакцинаций для человека. На данный момент проходить ревакцинацию необходимо каждый год, а наша вакцина станет универсальной и будет эффективна в течение нескольких лет", – сказала Андреева, слова которой приводит пресс-служба вуза.
Вакцинация от гриппа в подмосковной поликлинике - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 11:34
Онищенко назвал число привитых от гриппа россиян
Андреева подчеркнула, что специалисты готовы приступить к испытанию вакцины на модельных животных - мышах, - чтобы убедиться в ее эффективности и безопасности.
"Главная особенность олигонуклеотидной вакцины заключается в том, что она базируется на основе консервативных участков генома вируса гриппа, потому способна обеспечить долгосрочный иммунный ответ. Это значит, что вакцина будет учитывать все подтипы вируса гриппа, которые могут возникнуть, и противостоять им", - сказала Андреева и добавила, что вакцина является уникальной, поскольку никто в мире не пробовал создать вакцину на основе нуклеиновой кислоты, обладающую антигенпрезентирующей областью и способную активизировать иммунный ответ.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
30 ноября, 18:40
Попова заявила о вспышечной заболеваемости гриппом среди подростков
 
ОбществоНаукаГриппРеспублика КрымКрымский федеральный университетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасности
01:16В Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсии
01:14На Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учет
00:52Попавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООН
00:42Председатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на Украине
00:37Елка выпустила песню про "Новый год"
00:33Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесмену
00:15США в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за Украины
23:52Сбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ Белоруссии
23:49В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
23:48В России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”
23:45В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
23:40Медицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании Pfizer
23:40В Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"
23:35В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиков
23:32Грызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активности
23:27Киев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНР
23:25Украинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в Донбассе
23:15Поиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утра
23:12В Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины
Лента новостейМолния
В Литве призвали НАТО не обсуждать предложения России по безопасностиВ Пенсионном фонде напомнили об условиях назначения пенсииНа Украине сотни тысяч женщин поставят на воинский учетПопавшая на "Миротворец" девочка из ЛНР обратилась к Совбезу ООНПредседатель ОБСЕ и глава дипломатии ЕС обсудили деэскалацию на УкраинеЕлка выпустила песню про "Новый год" Адвокат Клюшина заявил, что западные спецслужбы искали подходы к бизнесменуСША в ООН пригрозили России "масштабными последствиями" из-за УкраиныСбежавший из Польши солдат оценил слова о том, что он агент КГБ БелоруссииВ Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в АнкареВ России создали тест, способный сразу выявлять “омикрон”В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидовМедицинский регулятор США одобрил таблетку от COVID-19 компании PfizerВ Москве прошла громкая премьера фильма "Чемпион мира"В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападение на медиковГрызлов назвал "десять шагов" Киева по Донбассу имитацией активностиКиев отказался открыть КПП в праздники в Донбассе, заявили в ДНРУкраинские военные впервые провели стрельбы из Javelin в ДонбассеПоиски попавшего под лавину военного в Южной Осетии остановили до утраВ Кремле назвали наиболее эффективные против "омикрона" вакцины