https://ria.ru/20211222/gripp-1764945994.html

Крымские ученые создали уникальную вакцину от гриппа

Крымские ученые создали уникальную вакцину от гриппа - РИА Новости, 22.12.2021

Крымские ученые создали уникальную вакцину от гриппа

Ученые Крымского федерального университета разработали уникальную вакцину от гриппа, которая будет эффективна в течение нескольких лет, сообщила младший научный РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T16:42

2021-12-22T16:42

2021-12-22T16:42

общество

наука

грипп

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крымский федеральный университет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Ученые Крымского федерального университета разработали уникальную вакцину от гриппа, которая будет эффективна в течение нескольких лет, сообщила младший научный сотрудник молодежной лаборатории молекулярной генетики и биотехнологий университета Оксана Андреева."Перспективы у нашей разработки довольно большие, поскольку пандемия коронавируса показала острую необходимость создания высокоэффективных вакцин против различных заболеваний вирусной природы. За счет использования высококонсервативных участков генома вируса гриппа мы способны создавать универсальные вакцины с долгим операционным сроком действия. Это позволит снизить количество вакцинаций для человека. На данный момент проходить ревакцинацию необходимо каждый год, а наша вакцина станет универсальной и будет эффективна в течение нескольких лет", – сказала Андреева, слова которой приводит пресс-служба вуза.Андреева подчеркнула, что специалисты готовы приступить к испытанию вакцины на модельных животных - мышах, - чтобы убедиться в ее эффективности и безопасности."Главная особенность олигонуклеотидной вакцины заключается в том, что она базируется на основе консервативных участков генома вируса гриппа, потому способна обеспечить долгосрочный иммунный ответ. Это значит, что вакцина будет учитывать все подтипы вируса гриппа, которые могут возникнуть, и противостоять им", - сказала Андреева и добавила, что вакцина является уникальной, поскольку никто в мире не пробовал создать вакцину на основе нуклеиновой кислоты, обладающую антигенпрезентирующей областью и способную активизировать иммунный ответ.

https://ria.ru/20211209/gripp-1762891147.html

https://ria.ru/20211130/gripp-1761523216.html

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общество, наука, грипп, республика крым, крымский федеральный университет, россия