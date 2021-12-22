https://ria.ru/20211222/gosuslugi-1764854346.html

На "Госуслугах" планируют ввести обязательную двухфакторную идентификацию

На "Госуслугах" планируют ввести обязательную двухфакторную идентификацию - РИА Новости, 22.12.2021

На "Госуслугах" планируют ввести обязательную двухфакторную идентификацию

Минцифры планирует ввести двухфакторную идентификацию по умолчанию на "Госуслугах" в 2022 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:57

2021-12-22T10:57

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Минцифры планирует ввести двухфакторную идентификацию по умолчанию на "Госуслугах" в 2022 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства."В 2022 году Минцифры планирует ввести двухфакторную идентификацию по умолчанию на портале госуслуг <…>. Надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в SMS", — говорится в сообщении.Отмечается, что около 90 процентов профилей на "Госуслугах" имеют однофакторную авторизацию. Во время пандемии функционал и посещаемость портала выросли, пользователи дистанционно оформляют кредиты, госвыплаты, получают QR-коды и могут стать жертвами мошенников. В Минцифры подчеркнули, что "сейчас количество учетных записей на портале госуслуг, владельцы которых подключили двухфакторную авторизацию, небольшое"."Второй фактор авторизации на портале госуслуг, который мы планируем ввести по умолчанию, поможет дополнительно защитить данные пользователей, предотвратить мошенничества", — пишет издание со ссылкой на пресс-службу министерства.Добавляется, что большинство людей для доступа ко множеству государственных и финансовых услуг вводят лишь логин и пароль, как правило, довольно слабый с точки зрения защиты. Интерес к аккаунтам россиян со стороны мошенников растет, злоумышленники могут создать множество проблем начиная от продажи персональных данных и заканчивая получением кредита и проведением различных сделок с имуществом.По данным издания, в Госдуме поддержали инициативу.

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общество, госуслуги, госдума рф, россия