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Госдума провела последнее пленарное заседание осенней сессии
Госдума провела последнее пленарное заседание осенней сессии - РИА Новости, 22.12.2021
Госдума провела последнее пленарное заседание осенней сессии
Избранная в сентябре Дума провела заключительное пленарное заседание осенней сессии, которая длилась два с половиной месяца, депутаты успели принять бюджет,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T14:46
2021-12-22T14:46
политика
экономика
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валерий рашкин
вячеслав володин
госдума рф
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россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Избранная в сентябре Дума провела заключительное пленарное заседание осенней сессии, которая длилась два с половиной месяца, депутаты успели принять бюджет, обсудили законопроекты о QR-кодах, окончательно отменили президентство в регионах, также они активно разбирались с убийством лося.На последней пленарке депутаты приняли ряд законов, в том числе об использовании препаратов офф-лейбл при лечении детей, отмене обязательного техосмотра, блокировке сайтов за продажу липовых документов и оправдание терроризма, о создании единой государственной системы биометрических данных, праве проводить допросы свидетелей и потерпевших онлайн, штрафах до 1 млн рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров, уголовном наказании для лихачей за агрессивное вождение на дорогах, а также закон, запрещающий банкам списывать соцвыплаты граждан за долги."Первая сессия Государственной Думы восьмого созыва, объявляется закрытой", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце заседания.Обсудили QR-кодыСамыми громкими законодательными инициативами в осеннюю сессию стали два проекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах, они спровоцировали не только полемику между россиянами, но и потасовку в Госдуме – чего не было уже много лет.Правительство внесло их в Госдуму 12 ноября, однако позднее законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли для дальнейшей доработки. Документ об изменении функционирования общественных мест же предполагает, что до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.В Думе об общей позиции на данный момент договориться не смогли, хотя на обсуждение темы туда прибыли вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом его все-таки приняли в первом чтении.За принятие документа выступили "Единая Россия", ЛДПР и частично "Новые люди", а против - "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и другая часть "Новых людей". При этом ко второму чтению, которое состоится уже в следующем году, парламентарии планируют внести ряд поправок.Отменили последнего регионального президентаНа данный момент Татарстан остается единственным регионом России, глава которого официально именуется президентом. Теперь, по закону об организации публичной власти, высшее должностное лицо в любом регионе – его глава. Главы при поддержке местных заксобраний могут избираться более чем на два срока подряд.Расширили полномочия полицииЭтот закон, в частности, дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Кроме этого, полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей и их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.Приняли бюджетДепутаты 24 ноября приняли закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предусматривающий утверждение его основных характеристик на ближайший трехлетний период.В рамках второго чтения депутатами были поддержаны поправки президента, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении с 2022 года на 8,6% величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В результате минимум вырастет до 12 654 рублей, для трудоспособного населения – до 13 793 рублей, пенсионеров – до 10 882 рублей, детей – до 12 274 рублей, а МРОТ - до 13 890 рублей.Изучали охоту РашкинаПо данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Сам депутат изначально заявлял, что они с другом нашли тушу в лесу и решили забрать, но позже изменил свои показания, признавшись, что это он стрелял в животное, но не предполагал, что у друзей нет разрешения на охоту. Также он заявил, что не смог точно определить, в кого стрелял, и предположил, что перед ним был кабан. После Рашкин обещал возместить причиненный ущерб природе и купить лосиху.В итоге с него сняли неприкосновенность и предъявили обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору".
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политика, экономика, республика татарстан (татарстан), валерий рашкин, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, коронавирус в россии
14:46 22.12.2021
 
Госдума провела последнее пленарное заседание осенней сессии

Госдума восьмого созыва провела последнее пленарное заседание осенней сессии

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Избранная в сентябре Дума провела заключительное пленарное заседание осенней сессии, которая длилась два с половиной месяца, депутаты успели принять бюджет, обсудили законопроекты о QR-кодах, окончательно отменили президентство в регионах, также они активно разбирались с убийством лося.
На последней пленарке депутаты приняли ряд законов, в том числе об использовании препаратов офф-лейбл при лечении детей, отмене обязательного техосмотра, блокировке сайтов за продажу липовых документов и оправдание терроризма, о создании единой государственной системы биометрических данных, праве проводить допросы свидетелей и потерпевших онлайн, штрафах до 1 млн рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров, уголовном наказании для лихачей за агрессивное вождение на дорогах, а также закон, запрещающий банкам списывать соцвыплаты граждан за долги.
"Первая сессия Государственной Думы восьмого созыва, объявляется закрытой", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в конце заседания.

Обсудили QR-коды

Самыми громкими законодательными инициативами в осеннюю сессию стали два проекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах, они спровоцировали не только полемику между россиянами, но и потасовку в Госдуме – чего не было уже много лет.
Правительство внесло их в Госдуму 12 ноября, однако позднее законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли для дальнейшей доработки. Документ об изменении функционирования общественных мест же предполагает, что до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
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В Думе об общей позиции на данный момент договориться не смогли, хотя на обсуждение темы туда прибыли вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом его все-таки приняли в первом чтении.
За принятие документа выступили "Единая Россия", ЛДПР и частично "Новые люди", а против - "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и другая часть "Новых людей". При этом ко второму чтению, которое состоится уже в следующем году, парламентарии планируют внести ряд поправок.

Отменили последнего регионального президента

На данный момент Татарстан остается единственным регионом России, глава которого официально именуется президентом. Теперь, по закону об организации публичной власти, высшее должностное лицо в любом регионе – его глава. Главы при поддержке местных заксобраний могут избираться более чем на два срока подряд.

Расширили полномочия полиции

Этот закон, в частности, дает право полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Кроме этого, полицейские смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Помимо этого, личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей и их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полицейским разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.

Приняли бюджет

Депутаты 24 ноября приняли закон "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", предусматривающий утверждение его основных характеристик на ближайший трехлетний период.
В рамках второго чтения депутатами были поддержаны поправки президента, касающиеся финансового обеспечения его предложения об увеличении с 2022 года на 8,6% величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. В результате минимум вырастет до 12 654 рублей, для трудоспособного населения – до 13 793 рублей, пенсионеров – до 10 882 рублей, детей – до 12 274 рублей, а МРОТ - до 13 890 рублей.
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Изучали охоту Рашкина

По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Сам депутат изначально заявлял, что они с другом нашли тушу в лесу и решили забрать, но позже изменил свои показания, признавшись, что это он стрелял в животное, но не предполагал, что у друзей нет разрешения на охоту. Также он заявил, что не смог точно определить, в кого стрелял, и предположил, что перед ним был кабан. После Рашкин обещал возместить причиненный ущерб природе и купить лосиху.
В итоге с него сняли неприкосновенность и предъявили обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору".
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря, 20:44
Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность
 
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