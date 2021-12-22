Патриарх Кирилл предрек гонения на христиан по всему миру
© Фото : Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦСломанный православный деревянный крест в Николаеве, Украина
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Несогласие с антихристианскими идеями может в будущем стать поводом для репрессий во многих странах, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном собрании Московской городской епархии, проходящем в среду в зале церковных соборов храма Христа Спасителя.
"Мы видим, что в праве и политической практике многих стран сегодня стали приниматься в качестве обязательных идеи и представления, прямо противоречащие Божьей правде - например, библейскому учению о человеке, его достоинстве, отношениям с другими людьми. Несложно предвидеть, что нелояльность таким идеям очень скоро в целом ряде стран может повлечь за собой соответствующую реакцию неумолимого аппарата принуждения, оснащенного могущественным аппаратом цифровых технологий", - сказал патриарх на собрании, которое транслируется в YouTube.
Предстоятель Русской церкви подчеркнул, что в нынешнее время важность сохранения и защиты традиционных религиозных и нравственных ценностей подчеркивается в России на самом высоком уровне государственной власти. "Мы твердо надеемся, что такое положение будет сохраняться и далее", - заключил он.
По уставу Русской православной церкви епархиальное собрание, возглавляемое епархиальным архиереем, является органом управления епархией и состоит из клира, монашествующих и мирян, проживающих на территории епархии и представляющих канонические подразделения, входящие в состав епархии.