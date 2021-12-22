https://ria.ru/20211222/gogol-1764868927.html
Гоголь. Смиренный хулиган своей судьбы
Гоголь. Смиренный хулиган своей судьбы - РИА Новости, 22.12.2021
Гоголь. Смиренный хулиган своей судьбы
Этот гений - живой анекдот и безмерный страдалец. Он состоит из противоположностей. Смелый и трусливый. Простодушный и хитрый. Смиренный и надменный до безумия. Фанатик веры и агностик. Жалобный проситель, он надоедает царю и всей России своими поучениями. Фантастически работоспособен. Умерев в почти 43 года, оставляет нам целую гору шедевров.
2021-12-22T15:00
2021-12-22T15:00
2021-12-22T15:00
подкаст "заговор классиков"
виктор ерофеев
подкаст
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Гоголь. Смиренный хулиган своей судьбы
Этот гений - живой анекдот и безмерный страдалец. Он состоит из противоположностей. Смелый и трусливый. Простодушный и хитрый. Смиренный и надменный до безумия. Фанатик веры и агностик. Жалобный проситель, он надоедает царю и всей России своими поучениями. Фантастически работоспособен. Умерев в почти 43 года, оставляет нам целую гору шедевров.
audio/mpeg
Гоголь. Смиренный хулиган своей судьбы
Этот гений - живой анекдот и безмерный страдалец. Он состоит из противоположностей. Смелый и трусливый. Простодушный и хитрый. Смиренный и надменный до безумия. Фанатик веры и агностик. Жалобный проситель, он надоедает царю и всей России своими поучениями. Фантастически работоспособен. Умерев в почти 43 года, оставляет нам целую гору шедевров.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор ерофеев, подкаст, аудио
Гоголь. Смиренный хулиган своей судьбы
Этот гений - живой анекдот и безмерный страдалец. Он состоит из противоположностей. Смелый и трусливый. Простодушный и хитрый. Смиренный и надменный до безумия. Фанатик веры и агностик. Жалобный проситель, он надоедает царю и всей России своими поучениями. Фантастически работоспособен. Умерев в почти 43 года, оставляет нам целую гору шедевров.