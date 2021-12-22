https://ria.ru/20211222/gazprom-1764979525.html
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа"
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа" - РИА Новости, 22.12.2021
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа"
"Газпром" снова не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" на суточном аукционе для транзита газа через Польшу в четверг, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T19:09
2021-12-22T19:09
2021-12-22T19:35
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. "Газпром" снова не забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа" на суточном аукционе для транзита газа через Польшу в четверг, свидетельствуют результаты аукциона на платформе GSA Platform.В ходе аукциона "на сутки вперед" предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали, которая является одним из основных маршрутов поставок газа в Европу для "Газпрома". Однако это предложение осталось невостребованным.Таким образом, "Газпром" уже третий день подряд воздерживается от бронирования польского участка "Ямал-Европы" в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток."Газпром" ранее не стал бронировать мощности для транзита через Польшу по этому газопроводу на декабрь и использовал его на основе ежедневного бронирования. Компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовала краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов.
https://ria.ru/20211222/gaz-1764942254.html
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в мире, польша, газпром, спг, россия, европа
19:09 22.12.2021 (обновлено: 19:35 22.12.2021)
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа"
"Газпром" не забронировал мощности газопровода "Ямал – Европа" для поставок через Польшу