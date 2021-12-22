https://ria.ru/20211222/gazprom-1764961194.html

Степашин на совещании у Мишустина вспомнил, как спас "Газпром"

Степашин на совещании у Мишустина вспомнил, как спас "Газпром" - РИА Новости, 22.12.2021

Степашин на совещании у Мишустина вспомнил, как спас "Газпром"

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вспомнил, как во время своего премьерства вместе с нынешним главой... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T17:44

2021-12-22T17:44

2021-12-22T17:44

экономика

кельн

германия

герман греф

сергей степашин

сбербанк россии

газпром

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вспомнил, как во время своего премьерства вместе с нынешним главой "Сбербанка" Германом Грефом спас от распила "Газпром"."Я тоже когда был недолгий срок премьер-министром, тоже был экспертный совет... Я только два примера приведу, когда мне здорово помогли. Первое - это перед поездкой в Кельн на "большую восьмерку". Борис Николаевич меня туда послал, где нам нужно было решить вопрос, как бы нам списать 32 миллиарда (долларов) долга с Германии. Мы провели огромную мозговую атаку, и мы это сделали.... И второе, конечно, что мы спасли "Газпром", - сказал Степашин на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами экспертного совета при правительстве РФ."Он держался как стойкий оловянный солдатик и "Газпром" сегодняшний, благодаря, кстати, той работе, потому что его готовили уже тогда к распилу, откровенно скажем", - добавил Степашин, говоря о Грефе.Он пояснил, что рассказал об этом, чтобы показать, как важен взгляд со стороны."Вот эта экспертная работа и аналитика людей неформальных, людей честных, что самое главное, любящих свою страну, она сработала", - сказал Степашин.

https://ria.ru/20211221/gazprom-1764730437.html

https://ria.ru/20211215/gref-1763897864.html

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экономика, кельн, германия, герман греф, сергей степашин, сбербанк россии, газпром, михаил мишустин, россия