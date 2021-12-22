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Степашин на совещании у Мишустина вспомнил, как спас "Газпром"
Степашин на совещании у Мишустина вспомнил, как спас "Газпром" - РИА Новости, 22.12.2021
Степашин на совещании у Мишустина вспомнил, как спас "Газпром"
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вспомнил, как во время своего премьерства вместе с нынешним главой... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T17:44
2021-12-22T17:44
экономика
кельн
германия
герман греф
сергей степашин
сбербанк россии
газпром
михаил мишустин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вспомнил, как во время своего премьерства вместе с нынешним главой "Сбербанка" Германом Грефом спас от распила "Газпром"."Я тоже когда был недолгий срок премьер-министром, тоже был экспертный совет... Я только два примера приведу, когда мне здорово помогли. Первое - это перед поездкой в Кельн на "большую восьмерку". Борис Николаевич меня туда послал, где нам нужно было решить вопрос, как бы нам списать 32 миллиарда (долларов) долга с Германии. Мы провели огромную мозговую атаку, и мы это сделали.... И второе, конечно, что мы спасли "Газпром", - сказал Степашин на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами экспертного совета при правительстве РФ."Он держался как стойкий оловянный солдатик и "Газпром" сегодняшний, благодаря, кстати, той работе, потому что его готовили уже тогда к распилу, откровенно скажем", - добавил Степашин, говоря о Грефе.Он пояснил, что рассказал об этом, чтобы показать, как важен взгляд со стороны."Вот эта экспертная работа и аналитика людей неформальных, людей честных, что самое главное, любящих свою страну, она сработала", - сказал Степашин.
https://ria.ru/20211221/gazprom-1764730437.html
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экономика, кельн, германия, герман греф, сергей степашин, сбербанк россии, газпром, михаил мишустин, россия
17:44 22.12.2021
 
Степашин на совещании у Мишустина вспомнил, как спас "Газпром"

Степашин на совещании у Мишустина вспомнил, как они с Грефом не дали "распилить" "Газпром"

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вспомнил, как во время своего премьерства вместе с нынешним главой "Сбербанка" Германом Грефом спас от распила "Газпром".
"Я тоже когда был недолгий срок премьер-министром, тоже был экспертный совет... Я только два примера приведу, когда мне здорово помогли. Первое - это перед поездкой в Кельн на "большую восьмерку". Борис Николаевич меня туда послал, где нам нужно было решить вопрос, как бы нам списать 32 миллиарда (долларов) долга с Германии. Мы провели огромную мозговую атаку, и мы это сделали.... И второе, конечно, что мы спасли "Газпром", - сказал Степашин на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами экспертного совета при правительстве РФ.
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"Он держался как стойкий оловянный солдатик и "Газпром" сегодняшний, благодаря, кстати, той работе, потому что его готовили уже тогда к распилу, откровенно скажем", - добавил Степашин, говоря о Грефе.
Он пояснил, что рассказал об этом, чтобы показать, как важен взгляд со стороны.
"Вот эта экспертная работа и аналитика людей неформальных, людей честных, что самое главное, любящих свою страну, она сработала", - сказал Степашин.
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ЭкономикаКельнГерманияГерман ГрефСергей СтепашинСбербанк РоссииГазпромМихаил МишустинРоссия
 
 
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