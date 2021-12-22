https://ria.ru/20211222/gazoprovod-1764995650.html

В Кремле призвали не политизировать сертификацию "Северного потока — 2"

В Кремле призвали не политизировать сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.12.2021

В Кремле призвали не политизировать сертификацию "Северного потока — 2"

Процесс сертификации "Северного потока — 2" не нужно политизировать, надо набраться терпения и выполнить требования регулятора, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T20:45

2021-12-22T20:45

2021-12-22T20:56

дмитрий песков

экономика

в мире

северный поток — 2

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Процесс сертификации "Северного потока — 2" не нужно политизировать, надо набраться терпения и выполнить требования регулятора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."О политизации газопровода говорят многие столицы, но не Берлин. Берлин как раз называет это исключительно коммерческим проектом. И то, что сейчас происходит, это процесс сертификации со стороны регулятора. Никоим образом его не нужно политизировать, не нужно усматривать какие-то заковырки, здесь нужно набраться терпения. Компания готова выполнять все требования регулятора. Достаточно спокойно и последовательно выполняет. Будем надеяться, как только регулятор свою работу закончит, проект будет сертифицирован", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20211222/potok-1764853239.html

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дмитрий песков, экономика, в мире, северный поток — 2