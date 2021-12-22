https://ria.ru/20211222/gazoprovod-1759400135.html

Газопровод Ямал — Европа

Газопровод Ямал — Европа - РИА Новости, 22.12.2021

Газопровод Ямал — Европа

Газопровод Ямал — Европа вместе с "Северным потоком" и транспортной системой Украины является одним из основных маршрутов поставок российского голубого топлива... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T09:41

2021-12-22T09:41

2021-12-22T09:52

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Газопровод Ямал — Европа вместе с "Северным потоком" и транспортной системой Украины является одним из основных маршрутов поставок российского голубого топлива в европейские страны. Его строительство началось в 1994 году. Спустя 12 лет, когда ввели в строй последнюю компрессорную станцию, он вышел на проектную мощность — почти 33 миллиарда кубических метров в год. Подробнее о трассе и ключевых характеристиках этого трубопровода — в инфографике Ria.ru.

белоруссия

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