https://ria.ru/20211222/gaz-1765005026.html
Песков оценил возможность перекрытия транзита газа через Белоруссию
Песков оценил возможность перекрытия транзита газа через Белоруссию - РИА Новости, 22.12.2021
Песков оценил возможность перекрытия транзита газа через Белоруссию
Россия не хотела бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт, исходит из того, что все обязательства будут исполняться,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:40
2021-12-22T21:40
2021-12-22T21:40
белоруссия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не хотела бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт, исходит из того, что все обязательства будут исполняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Позиция такая, что мы не хотели бы предполагать, даже гипотетически, поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", - сказал он в эфире "Россия24".
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белоруссия, дмитрий песков, россия
Песков оценил возможность перекрытия транзита газа через Белоруссию
Песков: Россия не хотела бы думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт