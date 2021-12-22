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Песков оценил возможность перекрытия транзита газа через Белоруссию
Песков оценил возможность перекрытия транзита газа через Белоруссию - РИА Новости, 22.12.2021
Песков оценил возможность перекрытия транзита газа через Белоруссию
Россия не хотела бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт, исходит из того, что все обязательства будут исполняться,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T21:40
2021-12-22T21:40
белоруссия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не хотела бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт, исходит из того, что все обязательства будут исполняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Позиция такая, что мы не хотели бы предполагать, даже гипотетически, поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", - сказал он в эфире "Россия24".
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белоруссия, дмитрий песков, россия
21:40 22.12.2021
 
Песков оценил возможность перекрытия транзита газа через Белоруссию

Песков: Россия не хотела бы думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия не хотела бы даже гипотетически думать, что транзит газа через Белоруссию может быть перекрыт, исходит из того, что все обязательства будут исполняться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Позиция такая, что мы не хотели бы предполагать, даже гипотетически, поэтому исходим из того, что все обязательства российская сторона продолжит исполнять так же, как она делала много десятилетий", - сказал он в эфире "Россия24".
Рабочий на компрессорной станции газопровода Ямал-Европа недалеко от Несвижа - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
16:29
Цена на газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубов
 
БелоруссияДмитрий ПесковРоссия
 
 
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