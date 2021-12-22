https://ria.ru/20211222/gaz-1764936268.html
В Минэкономики Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
В Минэкономики Германии оценили уровень заполненности газохранилищ - РИА Новости, 22.12.2021
В Минэкономики Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, заявили РИА Новости в пресс-службе минэкономики Германии. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T16:07
2021-12-22T16:07
2021-12-22T16:24
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БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, заявили РИА Новости в пресс-службе минэкономики Германии.Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила во вторник стремительно пробивать новые рекордные отметки и впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив уже более 27% за день, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, однако физического дефицита ждать не следует, заявил, комментируя данную ситуацию РИА Новости, официальный представитель немецкой ассоциации "Zukunft Gas" ("Будущее газа") Чарли Грюнеберг."Верно то, что уровень в газохранилищах ниже, чем в прошлые годы. Сейчас они заполнены чуть более чем на 56 процентов", - заявили в министерстве, отвечая на вопрос РИА Новости об актуальной заполненности газохранилищ в стране.В ведомстве добавили, что по объему хранилища в Германии являются четвертыми по величине в мире и самыми большими в ЕС, так что "абсолютные объемы все еще выше, чем в некоторых других странах".
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в мире, германия
16:07 22.12.2021 (обновлено: 16:24 22.12.2021)
В Минэкономики Германии оценили уровень заполненности газохранилищ
Газохранилища в Германии заполнены на 56 процентов
БЕРЛИН, 22 дек – РИА Новости. Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, заявили РИА Новости в пресс-службе минэкономики Германии.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила во вторник стремительно пробивать новые рекордные отметки и впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив уже более 27% за день, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, однако физического дефицита ждать не следует, заявил, комментируя данную ситуацию РИА Новости, официальный представитель немецкой ассоциации "Zukunft Gas" ("Будущее газа") Чарли Грюнеберг.
"Верно то, что уровень в газохранилищах ниже, чем в прошлые годы. Сейчас они заполнены чуть более чем на 56 процентов", - заявили в министерстве, отвечая на вопрос РИА Новости об актуальной заполненности газохранилищ в стране.
В ведомстве добавили, что по объему хранилища в Германии
являются четвертыми по величине в мире и самыми большими в ЕС, так что "абсолютные объемы все еще выше, чем в некоторых других странах".