https://ria.ru/20211222/gaz-1764853423.html

Новый канцлер Германии вызывает у Байдена боль. При чем тут Россия?

WSJ назвал Германию новой болевой точкой Байдена - РИА Новости, 22.12.2021

Новый канцлер Германии вызывает у Байдена боль. При чем тут Россия?

Берлин рискует стать дополнительной болевой точкой для Белого дома, поскольку новый канцлер Германии Олаф Шольц отказывается рассматривать "Северный поток — 2"... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T10:48

2021-12-22T10:48

2021-12-22T13:55

сша

джо байден

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

олаф шольц

россия

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Берлин рискует стать дополнительной болевой точкой для Белого дома, поскольку новый канцлер Германии Олаф Шольц отказывается рассматривать "Северный поток — 2" как политический проект, пишет The Wall Street Journal.По мнению автора статьи Бретта Форреста, администрация Джо Байдена хочет получить гарантии того, что ФРГ не позволит ввести газопровод в эксплуатацию из-за предполагаемого "вторжения России на Украину", обсуждаемого в последние недели в западных СМИ. Но, несмотря на заявления министра иностранных дел Анналены Бербок о невозможности запуска трубы в случае обострения обстановки, сам Шольц отказывается политизировать частный проект, в отличие от Вашингтона."Соединенные Штаты рассматривают газопровод" Северный поток — 2" как российский геополитический проект, который подрывает энергетическую безопасность и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества", — цитирует издание помощницу госсекретаря Карен Донфрид.При этом газета сообщила о давлении на Джо Байдена со стороны американского конгресса. "Согласно сделке, заключенной на прошлой неделе, закон, который, как ожидается, будет представлен в сенате США в следующем месяце, потребует от администрации Байдена применить санкции к Nord Stream 2 AG — российской компании, построившей трубопровод в Швейцарии, — в течение 15 дней после принятия", — утверждает автор."Северный поток — 2" тянется через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа. Укладка заняла три года и завершилась в сентябре.В ноябре Федеральное сетевое агентство BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится. Процедура необходима, чтобы магистраль соответствовала обновленной Газовой директиве Евросоюза.В России неоднократно призывали не политизировать проект "Северного потока — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что он принесет выгоду Евросоюзу.

https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764776673.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211221/sevpotok-1764798498.html

https://ria.ru/20211222/fyuchers-1764848302.html

сша

балтийское море

россия

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