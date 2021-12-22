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Синоптик рассказал о редком оптическом явлении в небе над Москвой
Синоптик рассказал о редком оптическом явлении в небе над Москвой - РИА Новости, 22.12.2021
Синоптик рассказал о редком оптическом явлении в небе над Москвой
Редкое оптическое явление "Гало-22" наблюдалось в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:36
2021-12-22T12:38
москва
космос - риа наука
солнце
луна
евгений тишковец
погода
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Редкое оптическое явление "Гало-22" наблюдалось в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Редкое оптическое явление "Гало-22" наблюдалось в Москве. Гало - группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли", - рассказал Тишковец.Он отметил, что гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы."Гало-22" наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до жёлтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5°) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман", - добавил синоптик.
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москва, космос - риа наука, солнце, луна, евгений тишковец, погода, россия
12:36 22.12.2021 (обновлено: 12:38 22.12.2021)
 
Синоптик рассказал о редком оптическом явлении в небе над Москвой

Синоптик "Фобос" Тишковец: редкое оптическое явление "Гало-22" наблюдалось в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина во время снегопада на Красной площади в Москве
Женщина во время снегопада на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Редкое оптическое явление "Гало-22" наблюдалось в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Редкое оптическое явление "Гало-22" наблюдалось в Москве. Гало - группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы.
"Гало-22" наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до жёлтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5°) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман", - добавил синоптик.
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