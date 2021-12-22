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Синоптик рассказал о редком оптическом явлении в небе над Москвой

Синоптик рассказал о редком оптическом явлении в небе над Москвой - РИА Новости, 22.12.2021

Синоптик рассказал о редком оптическом явлении в небе над Москвой

Редкое оптическое явление "Гало-22" наблюдалось в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:36

2021-12-22T12:36

2021-12-22T12:38

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Редкое оптическое явление "Гало-22" наблюдалось в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Редкое оптическое явление "Гало-22" наблюдалось в Москве. Гало - группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли", - рассказал Тишковец.Он отметил, что гало обычно появляется вокруг Солнца или Луны, иногда вокруг других мощных источников света, таких как уличные огни. Существует множество типов гало, но все они вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы."Гало-22" наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до жёлтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5°) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман", - добавил синоптик.

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москва, космос - риа наука, солнце, луна, евгений тишковец, погода, россия