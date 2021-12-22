Премьера гала-концерта "Большой мюзикл" пройдет 25 декабря
© телеканал "Россия-Культура"Съемки программы "Большой мюзикл"
© телеканал "Россия-Культура"
МОСКВА, 22 дек – Пресс-служба телеканала "Россия-Культура". 25 декабря в 20:10 в эфире телеканала "Россия-Культура" - премьера гала-концерта проекта "Большой мюзикл". Совсем скоро телезрители узнают имя победителя!
"Большой мюзикл", первый в истории российского телевидения проект, посвященный мюзиклу и оперетте, завершается грандиозным финалом. На сцену выйдут не только конкурсанты со своими самыми яркими и запоминающимися номерами, но также ведущие, члены жюри и дружная команда постановщиков. Аккомпанирует оркестр Министерства обороны РФ, за пультом - Андрей Алексеев.
© телеканал "Россия-Культура"Съемки программы "Большой мюзикл"
© телеканал "Россия-Культура"
Съемки программы "Большой мюзикл"
Семь выпусков музыкальной феерии позади. Каждый - преподносил неожиданные повороты. И высокий балл в одном выпуске не гарантировал победу. Снова и снова участники выходили на сцену, чтобы продемонстрировать профессионализм и мастерство. Из десяти участников, удачно прошедших кастинг, в финал вышли Александр Бабик, Юлия Дякина, Юлия Ива, Павел Левкин, Юлия Чуракова.
Состав жюри на гала-концерте: певица Теона Контридзе, польский режиссер и танцовщик Януш Юзефович, а также итальяно-французский композитор, автор мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Риккардо Коччанте. Им и предстоит принять сложное решение – назвать имя победителя.
Перед съёмками гала финалисты поделились впечатлениями об участии в проекте.
Александр Бабик: Изменения, которые я чувствую, - это свобода для экспериментов.
Юлия Дякина: Это большой бонус в моей дальнейшей жизни. Если я смогла пройти в такой масштабный проект на федеральном канале, значит, могу не бояться испытаний.
Юлия Ива: Я стала сильнее внутри, тверже в плане закалки и быстрой реакции. Стала быстро принимать информацию, формулировать, как я вижу номер и как бы его хотела исполнить. Для этого нужна максимальная концентрация.
Павел Лёвкин: Этот проект для меня стал таким маркером и лакмусовой бумажкой. Хорошо усвоил, что нельзя расслабляться.
Юлия Чуракова: Безумно рада, что попала в пятерку людей, которые дошли до финала. И рада, что попробовала весь предложенный на проекте музыкальный материал.
Новый опыт получили и постановщики. Все, как один, говорят, что работа была непростой, но невероятно интересной.
Игорь Теплов, режиссер: "Для меня это был вызов. Мне было интересно поработать в этом жанре. Главное впечатление – невероятная работоспособность артистов мюзикла. Это люди, которые не позволяют себе уставать, терять внимание".
Светлана Хоружина, хореограф: "Это был творческий драйв. В достаточно короткий период времени были охвачены разнообразные исторические пласты мюзикла. Я как постановщик была озадачена, но это все безумно интересно. Материал, с которым пришлось работать, невероятно "вкусный".
Чтобы узнать, кто станет победителем, – смотрите гала-концерт "Большого мюзикла" 25 декабря в 20:10.
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