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II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова пройдет в январе
II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова пройдет в январе - РИА Новости, 22.12.2021
II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова пройдет в январе
С 17 по 30 января 2022 года более, чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья состоятся концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:37
2021-12-22T18:37
2021-12-22T18:37
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МОСКВА, 22 дек – Пресс-служба II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. С 17 по 30 января 2022 года более, чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья состоятся концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.Фестиваль — уникальный творческий проект, идея организации которого принадлежит друзьям, коллегам, соратникам генерал-лейтенанта Валерия Халилова в знак глубокого уважения и памяти о выдающемся деятеле отечественной военной музыки современной России. В 2022 году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова.Музыкальный фестиваль откроется 17 января молебном в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове и концертом на Исторической сцене Большого театра в Москве Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова под управлением полковника Геннадия Саченюка.20 января в концертном зале Государственного академического Мариинского театра (Санкт-Петербург) состоится концерт старейшего духового оркестра, основанного по приказу Петра I, — Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.С 20 по 23 января в российских и зарубежных городах пройдут концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски, включая как гражданские, так и военные коллективы, взрослые и детские, в том числе инклюзивные, — рассказывает Виктория Халилова, генеральный директор Благотворительного фонда Валерия Халилова. — Объединяющий символ фестиваля — песня-гимн "Россия — навсегда великая страна" на слова Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова прозвучит в финале каждого концерта.В рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова в Москве пройдут вечер романса в музее-усадьбе "Остафьево" — "Русский Парнас" и фестиваль детских и молодежных коллективов московских музыкальных школ на площадке Музея Победы и Детской школы искусств имени М.А. Балакирева.Кроме того, на ГУМ-катке на Красной площади и на других площадках столицы ледовое шоу представит Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша — единственный в нашей стране и мире духовой оркестр, выступающий на льду.Гала-концерт в последний день фестиваля и в день рождения Валерия Халилова, 30 января, будет включать выступления в формате дефиле сводного оркестра, хора и сольных номеров звезд российской эстрады. Концертные номера объединят всю творческую деятельность военного дирижера и композитора Валерия Халилова. Концерт пройдет во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.I Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова состоялся в 2020 году более, чем в 20 городах России и в Республике Беларусь. Основные цели фестиваля — демонстрация особой роли духовой и хоровой музыки в истории и патриотическом воспитании подрастающего поколения, возрождение ее славных традиций и дальнейшая популяризация музыкального искусства.Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО Агентство "ЛУКОМ-А".Генеральный информационный партнер — РИА Новости.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
МОСКВА, 22 дек – Пресс-служба II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова.
С 17 по 30 января 2022 года более, чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья состоятся концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова
.
Фестиваль — уникальный творческий проект, идея организации которого принадлежит друзьям, коллегам, соратникам генерал-лейтенанта Валерия Халилова в знак глубокого уважения и памяти о выдающемся деятеле отечественной военной музыки современной России. В 2022 году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова.
Музыкальный фестиваль откроется 17 января молебном в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове и концертом на Исторической сцене Большого театра в Москве Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова под управлением полковника Геннадия Саченюка.
20 января в концертном зале Государственного академического Мариинского театра (Санкт-Петербург) состоится концерт старейшего духового оркестра, основанного по приказу Петра I, — Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.
С 20 по 23 января в российских и зарубежных городах пройдут концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски, включая как гражданские, так и военные коллективы, взрослые и детские, в том числе инклюзивные, — рассказывает Виктория Халилова, генеральный директор Благотворительного фонда Валерия Халилова
. — Объединяющий символ фестиваля — песня-гимн "Россия — навсегда великая страна" на слова Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова прозвучит в финале каждого концерта.
В рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова в Москве пройдут вечер романса в музее-усадьбе "Остафьево" — "Русский Парнас" и фестиваль детских и молодежных коллективов московских музыкальных школ на площадке Музея Победы и Детской школы искусств имени М.А. Балакирева.
Кроме того, на ГУМ-катке на Красной площади и на других площадках столицы ледовое шоу представит Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша — единственный в нашей стране и мире духовой оркестр, выступающий на льду.
Гала-концерт в последний день фестиваля и в день рождения Валерия Халилова, 30 января, будет включать выступления в формате дефиле сводного оркестра, хора и сольных номеров звезд российской эстрады. Концертные номера объединят всю творческую деятельность военного дирижера и композитора Валерия Халилова. Концерт пройдет во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
I Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова состоялся в 2020 году более, чем в 20 городах России и в Республике Беларусь. Основные цели фестиваля — демонстрация особой роли духовой и хоровой музыки в истории и патриотическом воспитании подрастающего поколения, возрождение ее славных традиций и дальнейшая популяризация музыкального искусства.
Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Департамента культуры Минобороны России, ООО "Газпром трансгаз Москва", ООО Агентство "ЛУКОМ-А".
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