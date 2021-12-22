https://ria.ru/20211222/energetika-1764855257.html

Мишустин назвал Россию крупнейшей энергетической державой

Мишустин назвал Россию крупнейшей энергетической державой - РИА Новости, 22.12.2021

Мишустин назвал Россию крупнейшей энергетической державой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, поздравительная телеграмма... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T11:02

2021-12-22T11:02

2021-12-22T11:02

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником, поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина."Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика. Россия – крупнейшая энергетическая держава. Страна, которая обладает уникальной энергосистемой, является одним из лидеров по выработке электроэнергии и поставке её на мировой рынок", - говорится в поздравлении.Премьер также отметил, что от надежности энергетической системы страны зависит рост экономики, работа промышленности и сельского хозяйства, транспорта, больниц и поликлиник, повышение уровня жизни миллионов наших граждан, обеспечение энергетической безопасности государства.По словам главы правительства, сегодня электроэнергетическая отрасль динамично развивается, вводит в строй новые мощности, линии электропередачи и трансформаторные подстанции, а также решает масштабные задачи, направленные на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, а также на дальнейшее развитие единой энергосистемы. Отрасль осуществляет переход к энергетике нового поколения, основанной на цифровых и экологически безопасных технологиях, ресурсосберегающих решениях, эффективном использовании традиционных и возобновляемых источников, отмечается в телеграмме."Уверен, что мастерство, опыт, преданность профессиональным традициям помогут вам осуществить намеченные планы, добиться новых успехов. Благодарю работников и ветеранов энергетики за вклад в развитие страны. Желаю всем вам удачи, крепкого здоровья и благополучия", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20211222/energetika-1764840504.html

https://ria.ru/20211215/energetika-1763870655.html

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экономика, правительство рф, михаил мишустин, россия