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Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России
Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России - РИА Новости, 22.12.2021
Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России
Вице-премьер Александр Новак поздравил всех сопричастных с Днем энергетика и отметил, что российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития,... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T09:13
2021-12-22T09:13
экономика
александр новак
россети
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поздравил всех сопричастных с Днем энергетика и отметил, что российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития, сообщается на сайте "Россетей"."Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с главным профессиональным праздником - Днем энергетика. Сегодня российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. С динамичным восстановлением экономики последовательно растут производственные показатели", - приводятся в сообщении его слова.Новак отметил, что электроэнергетика - основа социально-экономического развития страны и комфорта граждан. По его словам, в приоритете государства и энергетических компаний остается работа по цифровизации и технологическому развитию отрасли, а залогом дальнейшего успешного развития является опыт ветеранов отрасли и высокий потенциал молодых специалистов."В текущем году выработка электроэнергии по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем на 6%, потребление электроэнергии - более чем на 5%. Продолжается программа модернизации объектов генерации тепловых электростанции. Введено почти 2,6 ГВт новых объектов генерации, более 22 тысяч километров линий электропередач и порядка 8,5 тысячи МВА новых трансформаторных мощностей", - добавляется в сообщении.Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что в контексте климатической повестки значительное внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии. За год было введено более 15 крупных объектов возобновляемой энергетики суммарной установленной мощностью 1,2 ГВт, а также увеличилась доля выработки электроэнергии на низкоуглеродных источниках энергии.
https://ria.ru/20211209/rosatom-1762927490.html
https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762794087.html
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экономика, александр новак, россети
09:13 22.12.2021
 
Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России

Вице-премьер Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поздравил всех сопричастных с Днем энергетика и отметил, что российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития, сообщается на сайте "Россетей".
"Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с главным профессиональным праздником - Днем энергетика. Сегодня российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. С динамичным восстановлением экономики последовательно растут производственные показатели", - приводятся в сообщении его слова.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 13:45
Российские ученые решили одну из важных задач атомной энергетики будущего
Новак отметил, что электроэнергетика - основа социально-экономического развития страны и комфорта граждан. По его словам, в приоритете государства и энергетических компаний остается работа по цифровизации и технологическому развитию отрасли, а залогом дальнейшего успешного развития является опыт ветеранов отрасли и высокий потенциал молодых специалистов.
"В текущем году выработка электроэнергии по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем на 6%, потребление электроэнергии - более чем на 5%. Продолжается программа модернизации объектов генерации тепловых электростанции. Введено почти 2,6 ГВт новых объектов генерации, более 22 тысяч километров линий электропередач и порядка 8,5 тысячи МВА новых трансформаторных мощностей", - добавляется в сообщении.
Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что в контексте климатической повестки значительное внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии. За год было введено более 15 крупных объектов возобновляемой энергетики суммарной установленной мощностью 1,2 ГВт, а также увеличилась доля выработки электроэнергии на низкоуглеродных источниках энергии.
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ЭкономикаАлександр НовакРоссети
 
 
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