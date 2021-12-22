https://ria.ru/20211222/energetika-1764840504.html

Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России

Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России - РИА Новости, 22.12.2021

Новак отметил уверенные темпы развития энергетической отрасли в России

Вице-премьер Александр Новак поздравил всех сопричастных с Днем энергетика и отметил, что российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития,... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T09:13

2021-12-22T09:13

2021-12-22T09:13

экономика

александр новак

россети

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак поздравил всех сопричастных с Днем энергетика и отметил, что российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития, сообщается на сайте "Россетей"."Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с главным профессиональным праздником - Днем энергетика. Сегодня российская энергетическая отрасль уверенно набирает темпы развития. С динамичным восстановлением экономики последовательно растут производственные показатели", - приводятся в сообщении его слова.Новак отметил, что электроэнергетика - основа социально-экономического развития страны и комфорта граждан. По его словам, в приоритете государства и энергетических компаний остается работа по цифровизации и технологическому развитию отрасли, а залогом дальнейшего успешного развития является опыт ветеранов отрасли и высокий потенциал молодых специалистов."В текущем году выработка электроэнергии по сравнению с предыдущим годом увеличилась более чем на 6%, потребление электроэнергии - более чем на 5%. Продолжается программа модернизации объектов генерации тепловых электростанции. Введено почти 2,6 ГВт новых объектов генерации, более 22 тысяч километров линий электропередач и порядка 8,5 тысячи МВА новых трансформаторных мощностей", - добавляется в сообщении.Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что в контексте климатической повестки значительное внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии. За год было введено более 15 крупных объектов возобновляемой энергетики суммарной установленной мощностью 1,2 ГВт, а также увеличилась доля выработки электроэнергии на низкоуглеродных источниках энергии.

https://ria.ru/20211209/rosatom-1762927490.html

https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762794087.html

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экономика, александр новак, россети